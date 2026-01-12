Σε πλήρη κινητοποίηση τέθηκαν από νωρίς το πρωί της Κυριακής οι Αρχές, επιστρατεύοντας και εναέρια μέσα, στην προσπάθεια εντοπισμού του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου, πρόκειται για τον Vladislav Baumgertner, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αγνοείται από την περασμένη Τετάρτη. Ωστόσο, η εξαφάνισή του δηλώθηκε επισήμως μόλις χθες από υπαλλήλους της εταιρείας του.

«Από την πρώτη στιγμή της δήλωσης της εξαφάνισης του 56χρονου διενεργήθηκαν εξετάσεις και διαπιστώθηκε ότι το τελευταίο στίγμα από το κινητό του τηλέφωνο ήταν στην περιοχή Κάβο Άσπρο στο χωριό Πισσούρι της επαρχίας Λεμεσού. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της ΑΔΕ Λεμεσού, μέλη της Πολιτικής Άμυνας και μέλη εθελοντικής ομάδας χωρίς να καταστεί δυνατόν ο εντοπισμός του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κυπριακής Αστυνομίας, Κυριάκος Θεοδώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος διαμένει εδώ και χρόνια στην Κύπρο, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον τομέα των χρηματοοικονομικών και μετακινείται συχνά μεταξύ Κύπρου και Ρωσίας για επαγγελματικούς λόγους.

Η Αστυνομία εξέδωσε το πρωί ανακοίνωση ζητώντας πληροφορίες από το κοινό που μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με την περιγραφή, είναι ύψους περίπου 1,90 μέτρων, λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά.

Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό που θα συνδράμει στον εντοπισμό του Ρώσου επιχειρηματία, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη.