Σκηνές πανικού εκτυλίχτηκαν το πρωί της Δευτέρας, 20 Ιουλίου, στο Κάτω Μανχάταν, ακριβώς έξω από το κτήριο όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του FBI.

Όπως μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο CNN, η μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε όταν ένα άτομο πέταξε μια χειροβομβίδα καπνού. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις των Αρχών, επρόκειτο για έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό, ο οποίος ήταν κατασκευασμένος από πυροτεχνήματα και εύφλεκτο υγρό.

Το προφίλ του δράστη και τα μέτρα ασφαλείας

Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή και προχωρώντας στη σύλληψη του υπόπτου. Πηγές της αστυνομίας αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είναι γνωστός διαδηλωτής, με ιστορικό συμμετοχής σε κινητοποιήσεις ενάντια στην αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτήριο στη διεύθυνση 26 Federal Plaza, πέρα από το FBI, φιλοξενεί και γραφεία της ICE, ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα ομοσπονδιακά δικαστήρια και το δημαρχείο της πόλης.

Για προληπτικούς λόγους, ολόκληρο το κτήριο τέθηκε σε καθεστώς αυξημένης ασφαλείας. Οι παρευρισκόμενοι έλαβαν εντολή να παραμείνουν στους εσωτερικούς χώρους μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως οι έλεγχοι από τις Αρχές.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης του υπόπτου, σημειώθηκε ο ελαφρύς τραυματισμός ενός ατόμου. Στον τραυματία παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο σημείο, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε να λάβει περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Η επίσημη ανακοίνωση του FBI για το περιστατικό: «Νωρίς σήμερα το πρωί, ένα άτομο χρησιμοποίησε εμπρηστικό μηχανισμό έξω από το κτήριο της 26 Federal Plaza. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και η Κοινή Ομάδα Δράσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (Joint Terrorism Task Force) του FBI στη Νέα Υόρκη διερευνά το περιστατικό».