Σε δικαστική διαμάχη εξελίσσεται η αντιπαράθεση μεταξύ του Ρεπουμπλικανού χορηγού Έρικ Ντίτερς και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Ντίτερς κατέθεσε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση στρεφόμενος τόσο κατά της πρώην πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα όσο και κατά των νομικών της εκπροσώπων.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες του ότι η Γκιλφόιλ του ζήτησε το ποσό των 100.000 δολαρίων για την εξόφληση προσωπικού της λογαριασμού, υποσχόμενη σε αντάλλαγμα προσβάσεις στην κυβέρνηση Τραμπ ενόψει της διαδικασίας επικύρωσης του διορισμού της από τη Γερουσία.

Η απομάκρυνση από την Αθήνα και η κλιμάκωση της έντασης

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αμέσως μετά την αποχώρηση της Γκιλφόιλ από το διπλωματικό της πόστο στην Ελλάδα, καθώς η ίδια υπέβαλε την παραίτησή της στις αρχές της εβδομάδας. Η πλευρά της πρώην πρέσβειρας αμφισβήτησε ανοιχτά την εγκυρότητα των γραπτών μηνυμάτων που διοχέτευσε ο Ντίτερς σε μεγάλα μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα στα οποία και το CBS News.

Προσφυγή στα δικαστήρια του Κεντάκι

Η μήνυση κατατέθηκε σε δικαστήριο του Κεντάκι, με τον Ντίτερς να αντιδρά στις δηλώσεις των δικηγόρων της Γκιλφόιλ στην Wall Street Journal.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπεράσπιση της Γκιλφόιλ υποστήριξε ότι ο δωρητής της όφειλε ανεξόφλητα ποσά που σχετίζονταν με κάλυψη ταξιδιωτικών εξόδων και τη συμμετοχή του σε πολιτικές εκδηλώσεις, ισχυρισμό τον οποίο ο ίδιος απορρίπτει πλήρως.

«Τώρα μπορούν να αμυνθούν στο δικαστήριο»

Συνοδεύοντας τη δικαστική προσφυγή με γραπτή του δήλωση, ο Ντίτερς σημείωσε ότι η Γκιλφόιλ και οι νομικοί της σύμβουλοι χαρακτήρισαν ψευδείς τους ισχυρισμούς του, δηλώνοντας έτοιμοι να αμυνθούν σθεναρά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, πλέον καλούνται να πράξουν το ίδιο ενώπιον της Δικαιοσύνης στο Κεντάκι.