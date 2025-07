Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι του Τέξας, το οποίο έχει βυθιστεί στο πένθος, καθώς 51 άτομα είναι νεκρά, ενώ αγνοούνται ακόμα και 29 παιδιά.

Εν τω μεταξύ αναφορές για περισσότερα θύματα έρχονται από την κομητεία Τράβις του Τέξας, ενώ το χάος και η απόγνωση κυρίευσαν την κομητεία Κερ, όπου ταυτοποιούνται οι σοροί τουλάχιστον 15 παιδιών και 29 ενηλίκων. Ο τραγικός επίλογος μένει ανοικτός, 36 ώρες μετά, αφού αγνοούνται επιπλέον 30 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά.

Η κομητεία Κερ της αμερικανικής πολιτείας ήταν αυτή που επλήγη περισσότερο με 43 θανάτους. Ακολουθεί η κομητεία Τράβις, όπου έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο τοπικοί αξιωματούχοι. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Μπέρνετ, ενώ άλλος ένας πέθανε στην κομητεία Τομ Γκριν.

Οι διασώστες «χτένιζαν» ένα κατεστραμμένο τοπίο στο κεντρικό Τέξας με καταπλακωμένα δέντρα, αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα και γεμάτα λάσπη συντρίμμια το Σάββατο σε μια ολοένα και πιο ζοφερή αποστολή να εντοπίσουν επιζώντες, συμπεριλαμβανομένων 27 κοριτσιών που δεν έχουν εμφανιστεί από τότε που η κατασκήνωσή τους κατακλύστηκε από την ιστορική πλημμύρα.

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη πει πόσοι άνθρωποι αγνοούνται πέρα από τα παιδιά της κατασκήνωσης Camp Mystic, μιας χριστιανικής θερινής κατασκήνωσης κατά μήκος ενός ποταμού στην κομητεία Κερ, όπου ανασύρθηκαν οι περισσότεροι νεκροί.

«Δεν θέλουμε καν να αρχίσουμε να εκτιμούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε νωρίτερα ο Δήμαρχος του Κέρβιλ, Ντάλτον Ράις.

It’s time to “do some serious praying.” 🚨Update: Flash floods claim at least 51 lives…up to 27 girls from a Christian camp in Hunt, TX, still unaccounted for.

“I’m asking the people of Texas, do some serious praying,” Lt. Gov. Dan Patrick said. “On-your-knees kind of… pic.twitter.com/qYEFjaRQPz — Daniel Cohen (@DanielCohenTV) July 6, 2025





At least 51 people have died after heavy rain caused flash flooding, with water bursting from the banks of the Guadalupe River in Texas. The floods have also caused significant damage – Texas officials are facing scrutiny over their preparations. pic.twitter.com/pJ4zvJtsyR — Sky News (@SkyNews) July 6, 2025









Η Ακτοφυλακή και η Εθνοφρουρά ενισχύονται, ενώ το κεντρικό Τέξας βρίσκεται ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και οι προειδοποιήσεις για ξαφνικές πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ.

TEXAS FLOOD: There are many questions about the tragic flash flood on the Guadalupe River late Thursday night and early Friday morning. The death toll is now over 50, including some children who were at Camp Mystic. Here are some key points about the warning process… *A flash… pic.twitter.com/fTMJHvqssG — James Spann (@spann) July 6, 2025

Την ίδια ώρα, η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για νέες βροχοπτώσεις σήμερα Κυριακή, σε περιοχές του κεντρικού Τέξας και μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Τα ραντάρ δείχνουν ότι οι επιπλέον βροχοπτώσεις θα πέσουν βόρεια του Κέρβιλ, μιας από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο στην περιοχή Texas Hill Country, αλλά η πρόγνωση αυτή θα μπορούσε να αλλάξει καθώς περνάει η μέρα, αναφέρει ο μετεωρολόγος του CNN, Κρις Γουόρεν.

OPS update from Texas Hill Country: The ops update from the Hill Country: NW Austin received heavy rain overnight on the 5th: The Colorado River watershed will be impacted. Nine rescue teams 14 helicopters and 12 drones are being used. 237 persons have been rescued so… — Houston Flood (@houston_flood) July 5, 2025

Αξιωματούχοι του Τέξας έχουν δηλώσει ότι οποιαδήποτε επιπλέον βροχή, σε ήδη βρεγμένες περιοχές, θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω πλημμύρες.

«Δεν γνωρίζαμε ότι ερχόταν αυτή η πλημμύρα»

Αξιωματούχοι του Τέξας επιρρίπτουν ευθύνη στην μη έγκαιρη πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία απαντά πως οι ξαφνικές πλημμύρες, συμβαίνουν όταν το έδαφος δεν είναι σε θέση να απορροφήσει βροχή ενός μήνα, που πέφτει σε μερικά λεπτά.

Δείτε βίντεο με τα ορμητικά νερά:

Timelapse from July 4 of flooding of the Llano River in Texas -At least 32 people have been killed including 13 children – Guadeloupe River rose 26ft in 45 minutes -At least 237 people were rescued #TexasFlood #Texas #TX #Flood #Weather pic.twitter.com/fY6DOsZtg9 — North X (@__NorthX) July 5, 2025

«Βόμβα βροχής»

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) κάνει λόγο για «βόμβα βροχής», που έπεσε ξαφνικά σε μεγάλη ποσότητα για ελάχιστη ώρα και μάλιστα προειδοποίησε ότι «η υπερβολική απορροή μπορεί να οδηγήσει σε νέες πλημμύρες».

«Το νερό έφτασε μέχρι την κορυφή των δέντρων. Περίπου 10 μέτρα. Αυτοκίνητα, ολόκληρα σπίτια κατέβαιναν τον ποταμό Γκουανταλούπε», περιγράφουν οι μαρτυρίες των πληγέντων της 4ης Ιουλίου, ανήμερα του εορτασμού της «Ημέρας Ανεξαρτησίας», της Εθνικής Επετείου στις ΗΠΑ.

Η οργή κορυφώνεται, καθώς μεταξύ των αγνοουμένων είναι και μια μητέρα μαζί με το μωρό της.

«H κόρη μου ήταν εδώ»

Τα ίχνη ζωής της 8χρονης κόρης του που αγνοείται, αναζητά πατέρας στην κατασκήνωση Mystic που αποτελεί το επίκεντρο της τραγωδίας. Οι Αρχές διαβεβαιώνουν ότι οι έρευνες δεν θα σταματήσουν μέχρι να εντοπιστεί και ο τελευταίος αγνοούμενος.

WATCH: With a drizzle falling on Camp Mystic, the flood-ravaged Christian summer camp on the Guadalupe River in Texas, a father navigates the debris in search of his eight-year-old daughter. “My daughter was here,” he says, examining a stone-walled cabin with shattered windows,… pic.twitter.com/lRMIKM0SUV — Daily Tribune (@tribunephl) July 6, 2025

Τα σπίτια της κατασκήνωσης κοριτσιών Mystic που φιλοξενεί 750 παιδιά ηλικίας μεταξύ 7 και 17 ετών «δεν άντεξαν» όταν η στάθμη ανέβηκε 8 μέτρα σε 45 λεπτά στον ποταμό Γκουαντελούπε. Στις όχθες του βρισκόταν το ένα επίπεδο της κατασκήνωσης με κορίτσια μικρότερης ηλικίας», σύμφωνα με μαρτυρία 13χρονης κατασκηνώτριας που διασώθηκε.

Massive Flooding in Texas -At least 32 people have been killed including 13 children – Guadeloupe River rose 26ft in 45 minutes -At least 237 people were rescued #TexasFlood #Texas #TX #Flood #Weather pic.twitter.com/Pi8ukLuaSm — North X (@__NorthX) July 5, 2025

Ο ιδιοκτήτης και Διευθυντής του Camp Mystic συγκαταλέγεται στη λίστα των νεκρών.

«Απαρχαιωμένα τα συστήματα πρόβλεψης» – Ευθύνες στον Τραμπ

Η «αφαίμαξη» με διακοπή χρηματοδότησης στην Υπηρεσία Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών FEMA και στην Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA), που είναι υπεύθυνη για τις μετεωρολογικές προβλέψεις, βρίσκει υπόλογη την Κυβέρνηση Τραμπ.

Το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έσπευσε να τονίσει ότι απαιτείται εκσυγχρονισμός «του απαρχαιωμένου συστήματος» και ότι ο Τραμπ επιθυμεί να «αναβαθμίσει τις τεχνολογίες».

Η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε 8 μέτρα

Η στάθμη του νερού στον ποταμό Γκουανταλούπε ανέβηκε 8 μέτρα μέσα σε μόλις 45 λεπτά πριν από τα ξημερώματα της Παρασκευής, παρασύροντας σπίτια και οχήματα.

Οι αρχές ελέγχονται για το κατά πόσον οι κατασκηνώσεις και οι κάτοικοι σε μέρη που εδώ και καιρό είναι ευάλωτα στις πλημμύρες, έλαβαν την κατάλληλη προειδοποίηση και αν έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες.

Η AccuWeather δήλωσε ότι η ιδιωτική εταιρεία πρόγνωσης και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έστειλαν προειδοποιήσεις για πιθανές πλημμύρες, ώρες πριν.

«Αυτές οι προειδοποιήσεις θα έπρεπε να έχουν δώσει στους αξιωματούχους αρκετό χρόνο για να εκκενώσουν κατασκηνώσεις όπως το Camp Mystic και να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε ασφαλές μέρος», ανέφερε η AccuWeather σε ανακοίνωσή της. Χαρακτήρισε την επαρχία Χιλ, μία από τις πιο επιρρεπείς σε πλημμύρες περιοχές των ΗΠΑ, λόγω του εδάφους και των πολλών υδάτινων διαβάσεων.

Στην κατασκήνωση Mo-Ranch Camp στην κοινότητα Χαντ, οι υπεύθυνοι παρακολουθούσαν τον καιρό και επέλεξαν να μετακινήσουν αρκετές εκατοντάδες κατασκηνωτές και συμμετέχοντες σε ένα Συνέδριο Νεολαίας της εκκλησίας σε υψηλότερο σημείο. Στις κοντινές κατασκηνώσεις Ρίο Βίστα και Σιέρα Βίστα, οι διοργανωτές είχαν επίσης αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παρακολουθούσαν τον καιρό την ημέρα πριν από την ολοκλήρωση της δεύτερης θερινής περιόδου την Πέμπτη.

Οι Αρχές και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν περίμεναν μια τόσο έντονη νεροποντή, που ισοδυναμεί με βροχή μηνών για την περιοχή.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι περισσότεροι από 850 άνθρωποι διασώθηκαν τις τελευταίες 36 ώρες, και ότι έγιναν ηρωικές προσπάθειες στους καταυλισμούς για να σωθούν τα παιδιά.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, δεσμεύτηκε ότι η Κυβέρνηση Τραμπ θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για να βοηθήσει.

Συλλυπητήρια από τον Πάπα Λέοντα

Ο Πάπας Λέων έστειλε την Κυριακή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες.

«Θα ήθελα να εκφράσω ειλικρινή συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως τις κόρες τους που βρίσκονταν σε θερινή κατασκήνωση στην καταστροφή που προκάλεσαν οι πλημμύρες του ποταμού Γκουανταλούπε στο Τέξας. Προσευχόμαστε γι’ αυτούς», δήλωσε ο γεννημένος στις ΗΠΑ ποντίφικας.