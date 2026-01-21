Με αυξημένο το ενδιαφέρον αλλά και την ανησυχία αναμένεται στο Νταβός σήμερα το μεσημέρι η ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που όπως γράφει σε ανάλυσή του το BBC «κλονίζει την παγκόσμια τάξη περισσότερο από οποιονδήποτε πρόεδρο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όπως σημειώνει το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ που έκλεισε χθες ένα χρόνο στην προεδρία των ΗΠΑ, στην ομιλία της ορκωμοσίας του πέρυσι, είχε ξαφνιάσει τους πάντες κλείνοντας με τη φράση: «Τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στο δρόμο μας». Και φαίνεται πως ένα χρόνο μετά ξεδιπλώνει σταδιακά το σχέδιό του και προκαλεί «σοκ και δέος» στην παγκόσμια πολιτική σκηνή.

Σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος φτάνει στο Νταβός, μετά από μικρές περιπέτειες με την πτήση του, και οι παριστάμενοι στο Παγκόσμιο Φόρουμ φαίνεται να κρατούν την ανάσα τους για όσα θα ανακοινώσει, με φόντο τις διεκδικήσεις του για την Γροιλανδία και τα σχέδιά του για το περιβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα».

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα, διαφαίνεται ότι το συγκεκριμένο συμβούλιο δεν είναι απλά μία προσπάθεια για ανοικοδόμηση της περιοχής, που καταστράφηκε από τον πόλεμο του Ισραήλ με την Χαμάς αλλά κάτι προφανώς μεγαλύτερο, που υπερβαίνει τις διατάξεις του ψηφίσματος 2803/25 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δημιουργώντας στην πράξη μια παράλληλη δομή με τα Ηνωμένα Έθνη, με υπερεξουσίες στην τύχη των κρίσιμων θεμάτων του πλανήτη. Η ειδοποιός διαφορά με το ΝΑΤΟ είναι πως στο Συμβούλιο Ειρήνης δεν υπάρχει αναλογική συμμετοχή χωρών, αλλά προσκλήσεις αλά καρτ που απευθύνει ο Αμερικανός πρόεδρος κατά το δοκούν, επιλέγοντας τους «εκλεκτούς» του.

Το καταστατικό, που έχει σταλεί σε κυβερνήσεις –μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα– για τη συμμετοχή σε αυτό, δεν αναφέρει καν ρητά τη Γάζα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχήμα μπορεί να αποκτήσει ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο, ανεξέλεγκτο από τον ΟΗΕ και τις αναγνωρισμένες διεθνείς διαδικασίες.

Το καταστατικό και οι ασαφείς εξουσίες

Το καταστατικό περιγράφει το Συμβούλιο Ειρήνης ως «διεθνή οργανισμό που επιδιώκει να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει την αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη σε περιοχές που έχουν πληγεί ή απειλούνται από συγκρούσεις».

Σύμφωνα με το προσχέδιο του καταστατικού, αντίγραφο του οποίου περιήλθε σε γνώση του CNN, ο Τραμπ θα είναι πρόεδρος του συμβουλίου επ’αόριστον, που πρακτικά σημαίνει πως η εξουσία του μπορεί να υπερκεράσει τη θητεία του ως Αμερικανού προέδρου. Η δε συμμετοχή των κρατών ορίζεται ως τριετής.

Κρίσιμη σύνοδος για το μέλλον του ΝΑΤΟ

Με φόντο τα όσα εξυφαίνονται γύρω από το Συμβούλιο Ειρήνης η Σύνοδος στο Νταβός της Ελβετίας είναι κρίσιμη για το μέλλον του ΝΑΤΟ και τη συμμαχία μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ, που ξεπερνά σε διάρκεια τα 70 χρόνια, καθώς για πρώτη φορά η Ουάσιγκτον απειλεί απροκάλυπτα να καταλάβει στρατιωτικά το έδαφος μίας συμμαχικής χώρας, μετά τις αξιώσεις Τραμπ στην Γροιλανδία και τις απειλές για υπέρογκους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε έχει σκοπό να συναντηθεί στο Νταβός με τον Ντόναλντ Τραμπ και να συζητήσει μαζί του τα θέματα που φαίνεται πως έχουν αναδειχτεί και αφορούν άμεσα στο μέλλον του Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

O ίδιος ο Τραμπ πριν από λίγες ώρες προειδοποίησε ότι θα καταφέρει να βρει λύση για την Γροιλανδία που θα ικανοποιεί και το ΝΑΤΟ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι θα βρούμε κάτι με το οποίο το ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ικανοποιημένο και εμείς πολύ ικανοποιημένοι, αλλά το χρειαζόμαστε (το νησί της Γροιλανδίας) για λόγους ασφαλείας», είπε επισημαίνοντας πως η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν θα ήταν τόσο ισχυρή χωρίς τις ΗΠΑ.

Άλλωστε, σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χαρακτήρισε την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ ως πιθανό όφελος για το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι «γίνεται πολύ πιο τρομερό και αποτελεσματικό με τη Γροιλανδία στα χέρια των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα εάν προστατεύονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις σύγχρονες απειλές στην περιοχή της Αρκτικής».

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Νταβός ο Τραμπ θα έχει ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες της Ελβετίας, της Πολωνίας και της Αιγύπτου, σημείωσε ο Λευκός Οίκος. Αύριο, Πέμπτη, ο Ρεπουμπλικάνος θα προεδρεύσει τελετής για το Συμβούλιο Ειρήνης.