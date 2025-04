Νύχτα αγωνίας σε δρόμους, πλατείες και πάρκα πέρασαν πολλοί κάτοικοι αλλά και τουρίστες στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι βιώνουν την ανησυχία, μετά από τον μεγάλο σεισμό των 6,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (23/4) αλλά και τους μετασεισμούς που ακολούθησαν, με μεγαλύτερο μέχρι στιγμής αυτόν των 5 Ρίχτερ.

To «χειρότερο σενάριο», να ακολουθήσει σεισμός άνω των 7 Ρίχτερ, κράτησε μακριά από τα σπίτια τους πολλούς κατοίκους. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται, χιλιάδες οικογένειες έστησαν σκηνές και άναψαν φωτιές καθώς η θερμοκρασία την νύχτα έπεσε κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Οι μνήμες στην Κωνσταντινούπολη από τα 6,2 Ρίχτερ του φονικού σεισμού του 1999 που σκότωσε 17.000 ανθρώπους, έχουν ξυπνήσει για τα καλά και οι κάτοικοι προτιμούν την παγωνιά στο ύπαιθρο από την αγωνία για το αν τα κτήρια θα αντέξουν την σεισμική καταπόνηση.

Εξάλλου, τον Φεβρουάριο του 2023 η νοτιοανατολική Τουρκία είχε βιώσει τον πιο καταστροφικό σεισμό της σύγχρονης ιστορίας της, που σκότωσε τουλάχιστον 53.000 ανθρώπους, ισοπεδώνοντας πόλεις και καταστρέφοντας ιστορικά μνημεία.

Μέχρι τις 9:00 το απόγευμα οι μετασεισμοί ήταν περισσότεροι από 120, μεγέθους ως και 4,5 Ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, σημειώθηκαν δεκάδες μικροί μετασεισμοί, με μεγαλύτερους τα 3,9 Ρίχτερ στις 03:30 και 4,0 Ρίχτερ στις 04:00 τα ξημερώματα, εντείνοντας παράλληλα και την ανησυχία για την εξέλιξη του φαινομένου.

Η Κωνσταντινούπολη ζει υπό τον φόβο ενός «Μεγασεισμού» καθώς βρίσκεται 20 χλμ από το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας και οι ειδικοί κάνουν εκτιμήσεις που δεν αποκλείουν έναν ακόμη μεγαλύτερο σεισμό, που θα προκαλούσε μερική ή ολική κατάρρευση εκατοντάδων χιλιάδων κτηρίων.

Σύμφωνα με νεότερο υπολογισμό, που έκανε γνωστό σε δηλώσεις του ο υπουργός Υγείας Κεμάλ Μεμισόγλου, ο συνολικός αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 236. Οι τραυματισμοί που καταγράφηκαν, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν αποτέλεσμα κινήσεων πανικού και πτώσεων.

Μέχρι στιγμής 221 από τους τραυματίες έχουν πάρει εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας τους. Ακόμη 15 εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Στη δήλωσή του ο Μεμισόγλου ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση και ευχαρίστησε «όλο το προσωπικό μας που εργάζεται τόσο στο πεδίο και στις υγειονομικές μας εγκαταστάσεις από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και το έθνος μας από κάθε είδους καταστροφές».

Ο ισχυρός σεισμός στην Κωνσταντινούπολη ήταν της τάξης των 6,2 ρίχτερ με ώρα τις 12:49 το μεσημέρι της Τετάρτης. Σημειώθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά, 28 χιλιόμετρα Νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης), με εστιακό βάθος 12 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Η δόνηση όπως την κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευπάλιο:

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις» και ο υπουργός Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου τόνισε ότι οι αρχικές επιθεωρήσεις δεν έδειξαν ζημιές ή προβλήματα σε αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια, σιδηροδρόμους.

Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Θράκης. Ορισμένοι κάτοικοι τόσο στην πόλη της Κομοτηνής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης, όπως επίσης και στην Ξάνθη, έλαβαν σχετική ειδοποίηση από το σύστημα της Google για τη σεισμική δόνηση. Αρκετοί ξαφνιάστηκαν από το μήνυμα καθώς το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης απέχει πολλά χιλιόμετρα από τις εν λόγω περιοχές. Μάλιστα, στο μήνυμα δινόταν εκτίμηση για το μέγεθος του σεισμού αλλά και τις πιθανές ζημιές σε κτίρια και δρόμους.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, είπαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πάρκα και άλλοι κάθισαν στα κατώφλια των σπιτιών τους, καθώς οι μετασεισμοί συνέχιζαν να γίνονται αισθητοί. Ορισμένα καταστήματα έκλεισαν μετά τον σεισμό που ταρακούνησε την ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025