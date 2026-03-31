Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στον Ισημερινό για τον εντοπισμό αλιευτικού σκάφους με 19 άτομα πλήρωμα, το οποίο έχει εξαφανιστεί εδώ και πέντε ημέρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία τόσο στις αρχές όσο και στις οικογένειες των επιβαινόντων.

Το σκάφος έδωσε το τελευταίο του στίγμα την Πέμπτη (26/3) στις 17:00 τοπική ώρα, λίγο μετά τον απόπλου του από τη Μάντα, το μεγαλύτερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κόμβο αλιείας, αλλά έχει συνδεθεί και με διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ο ιδιοκτήτης του σκάφους, Κρίστιαν Μεντόσα, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τις αρμόδιες Αρχές, να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες εντοπισμού. Όπως ανέφερε, την ώρα που το σκάφος βρισκόταν εν πλω, στην περιοχή πετούσαν τέσσερα αεροσκάφη, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα για την εξαφάνιση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφείς απαντήσεις. Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια περίοδο αυξημένων θαλάσσιων επιχειρήσεων από την κυβέρνηση του Ντανιέλ Νομπόα, η οποία έχει αυξήσει τις περιπολίες για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των αγνοουμένων ζουν ώρες αγωνίας, ζητώντας άμεση ενημέρωση, για την τύχη των δικών τους ανθρώπων. «Είμαστε απελπισμένοι. Θέλουμε απαντήσεις», δήλωσε η Ντιάνα Λούκας, σύζυγος ενός εκ των ναυτικών. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, ενώ οι ελπίδες για τον εντοπισμό του σκάφους και του πληρώματος παραμένουν «ζωντανές».