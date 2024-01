Η Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανησυχεί έντονα για κάθε πιθανότητα κλιμάκωσης, η οποία θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες και στις δύο πλευρές της «Μπλε Γραμμής», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Κάντις Αρντιέλ.

Μετά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο το 2000, έπειτα από 22 χρόνια κατοχής, ο ΟΗΕ χάραξε μια «Μπλε Γραμμή» ορίζοντας τα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών.

«Εξακολουθούμε να απευθύνουμε θερμή έκκληση προς όλες τις πλευρές να κάνουν κατάπαυση του πυρός και προς όποιους συνομιλητές με επιρροή να προτρέψουν σε αυτοσυγκράτηση», πρόσθεσε η ίδια.

-U know 900 #IndianArmy soldiers are deployed as UN Interim Force in Lebanon in most contested area along Blue Line -Blue Line was derived by UN in Jun 2000 -It’s demarcation line betn Lebanon & Israel, Lebanon & Golan Heights -Till to date #India lost 6 soldiers in UNIFIL duties pic.twitter.com/e6u19XH4Y9

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται σήμερα για «κάθε σενάριο», την επομένη του πλήγματος σε προάστιο της Βηρυτού το οποίο στοίχισε τη ζωή του δεύτερου της ιεραρχίας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, μεγεθύνοντας ακόμη περισσότερο την ανησυχία για τον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις βρίσκονται σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας στην άμυνα και στην επίθεση. Έχουμε προετοιμαστεί για κάθε σενάριο. Το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ειπωθεί απόψε είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι και θα παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στον αγώνα εναντίον της Χαμάς», δήλωσε χθες Τρίτη βράδυ ο εκπρόσωπος του Τσαχάλ Ντανιέλ Χαγκαρί.

Νωρίτερα, ο Λίβανος υφίστατο σοκ καθώς πλήγμα αποδιδόμενο στο Ισραήλ σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, οχυρό της σιιτικής φιλοϊρανικής παράταξης Χεζμπολάχ, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο Σάλεχ αλ Αρούρι, ο δεύτερος στην ιεραρχία της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, και άλλα τουλάχιστον έξι μέλη ή στελέχη της.

«Ένα κίνημα, οι ηγέτες και οι ιδρυτές του οποίου πέφτουν μάρτυρες για την αξιοπρέπεια του λαού μας και του έθνους μας δεν θα νικηθεί ποτέ», ήταν η αντίδραση του Ισμαήλ Χανίγια, του επικεφαλής της Χαμάς, πέρα από την καταδίκη της «παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου» και της «επέκτασης» του πολέμου ο οποίος εξακολουθεί να μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Η λιβανική Χεζμπολάχ προειδοποίησε χθες βράδυ πως «η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι» αποτελεί όχι μόνο «επίθεση εναντίον του Λιβάνου» αλλά και «σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο μεταξύ του εχθρού και του άξονα της αντίστασης» — αυτός ο τελευταίος όρος αναφέρεται στο Ιράν και στους συμμάχους του στην περιοχή, που εχθρεύονται το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

«Αυτό το έγκλημα δεν θα μείνει αναπάντητο ή ατιμώρητο», πρόσθεσε η Χεζμπολάχ, ο γενικός γραμματέας της οποίας Χασάν Νασράλα ετοιμάζεται να εκφωνήσει απόψε πολυαναμενόμενη ομιλία, ενώ ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, κατηγόρησε το Ισραήλ πως αυτό που επιδιώκει είναι να σύρει τη χώρα του στη «νέα φάση» της ένοπλης σύρραξης.

Reports an Israeli drone has killed the vice president of Hamas political wing, and others, in Beirut.

Lebanon’s Premier Najib Mikati has said this is to drag Lebanon into war with Israel.

The world is in a dangerous place and we lack true leaders.

pic.twitter.com/u326xVKp9X

— Howard Beckett (@BeckettUnite) January 2, 2024