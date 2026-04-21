Σκηνές έντασης και τρόμου εκτυλίχθηκαν σε απομονωμένη περιοχή του Ουισκόνσιν, όταν ένας 19χρονος κυνηγός δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από μια αγριόγατα, καταγράφοντας μάλιστα το περιστατικό σε βίντεο.

Ο Κάρσον Μπέντερ βρισκόταν στη βάση ενός δέντρου, σε ιδιωτική έκταση κοντά στο Νεκούσα, περίπου 160 χιλιόμετρα βόρεια του Μάντισον, όταν αντιλήφθηκε πως ένα άγριο ζώο τον παρακολουθούσε. Χωρίς να χάσει χρόνο, σήκωσε το κινητό του και άρχισε να καταγράφει, καθώς το ζώο πλησίαζε αργά και απειλητικά.

«Γυρίζω την κάμερα και η αγριόγατα με κοιτάζει επίμονα. Εκεί κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά», δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Milwaukee Journal-Sentinel.

Η ένταση κορυφώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το ζώο, που εκτιμάται ότι ζύγιζε περίπου 11 κιλά, όρμησε ξαφνικά πάνω στον νεαρό, αρπάζοντάς τον από το χέρι. Το βίντεο διακόπτεται απότομα τη στιγμή της επίθεσης.

Παρά τον αιφνιδιασμό, ο 19χρονος κατάφερε να αντιδράσει άμεσα, απομακρύνοντας την αγριόγατα, η οποία τελικά τράπηκε σε φυγή. Όπως ανέφερε, τα τραύματά του περιορίστηκαν σε ελαφριές γρατζουνιές στον ώμο.

Το εντυπωσιακό είναι πως παρά την επίθεση, ο νεαρός δεν εγκατέλειψε αμέσως την προσπάθεια. Λίγα λεπτά αργότερα επιχείρησε να συνεχίσει το κυνήγι, πυροβολώντας προς μια γαλοπούλα, χωρίς όμως επιτυχία.

«Έχασα τη γαλοπούλα τρία λεπτά μετά και στη συνέχεια πήγα στον γιατρό», έγραψε χαρακτηριστικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας με δόση χιούμορ: «Μάλλον είμαι καλός στο να προσελκύω και γάτες και γαλοπούλες».

Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πανικοβλήθηκε. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, αλλά δεν ένιωσα πραγματικά ότι κινδύνευα. Ακολούθησα το ένστικτό μου», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τέτοιες επιθέσεις θεωρούνται εξαιρετικά σπάνιες. Σύμφωνα με ειδικούς, οι αγριόγατες μπορεί περιστασιακά να πλησιάζουν σε καλέσματα θηραμάτων, όπως της γαλοπούλας, ωστόσο συνήθως αποφεύγουν την άμεση επαφή με ανθρώπους.

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι από το 1990 έως σήμερα έχουν καταγραφεί μόλις 26 θάνατοι ανθρώπων από επιθέσεις αγριόγατας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και περίπου 275 περιστατικά τραυματισμών έως το 2025.

Παρά το σοκ, ο νεαρός κυνηγός επέστρεψε στο ίδιο σημείο την επόμενη κιόλας ημέρα, αποφασισμένος να συνεχίσει το κυνήγι του, δείχνοντας ότι η εμπειρία δεν στάθηκε ικανή να τον αποθαρρύνει.