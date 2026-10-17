Η 64χρονη φωτορεπόρτερ της αμερικανικής εφημερίδας «Washington Post», Χάιντι Λιβάιν, βρέθηκε στο στόχαστρο μιας βάναυσης επίθεσης στη Δυτική Όχθη. Ενώ βρισκόταν στην περιοχή για να καλύψει τις εντάσεις που προκαλούνται από εξτρεμιστές εις βάρος Παλαιστινίων κατά την περίοδο της ελαιοκομιδής, δέχτηκε απρόκλητη βία. Μια ομάδα αγνώστων, με κουκούλες να κρύβουν τα χαρακτηριστικά τους, την περικύκλωσαν, την έριξαν στο έδαφος και άρχισαν να την χτυπούν ανελέητα με ρόπαλα και κλωτσιές.

Κλιμάκωση της Βίας και Τραυματισμοί στο Αμπού Φαλάχ

Το φετινό μάζεμα των ελιών χαρακτηρίζεται από τις πιο ακραίες συγκρούσεις των τελευταίων ετών. Ομάδες εξτρεμιστών δεν διστάζουν να επιτεθούν σε Παλαιστίνιους αγρότες αλλά και σε Ισραηλινούς ακτιβιστές που σπεύδουν στο πλευρό τους, πυρπολώντας μάλιστα και ελαιόδεντρα. Η απομάκρυνση της Αμερικανίδας ρεπόρτερ από το σημείο της συμπλοκής κατέστη δυνατή χάρη στην άμεση παρέμβαση συναδέλφων της και ενός Παλαιστίνιου διασώστη.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, οι επιτιθέμενοι συνέχισαν την καταδίωξη, ενώ ομάδες Παλαιστινίων προσπαθούσαν να τους απωθήσουν πετώντας πέτρες. Στα ίδια επεισόδια, ένας ηλικιωμένος κάτοικος από το χωριό Αμπού Φαλάχ τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η αντίδραση Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πήρε θέση για το περιστατικό καταδικάζοντας μεν τη βία, αλλά αφήνοντας αιχμές για την παρουσίαση των γεγονότων. Μέσω ανακοίνωσης του γραφείου του στην πλατφόρμα X, τονίστηκε πως «η αλήθεια πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε τίτλους ειδήσεων», προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Η ισραηλινή πλευρά καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις απέναντι σε οποιονδήποτε —Εβραίο, Άραβα, Χριστιανό ή δημοσιογράφο— υποσχόμενη την τιμωρία των ενόχων.

Ωστόσο, η ανακοίνωση εγείρει «σοβαρά ερωτήματα» για τη συμπλοκή. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκδοχή, υπήρξαν αναφορές για σύγκρουση περίπου 200 Αράβων και αριστερών ακτιβιστών με 40 Ισραηλινούς νεαρούς, με εκατέρωθεν ρίψεις αντικειμένων, αλλά και βεγγαλικών. Επιπλέον, το γραφείο του πρωθυπουργού σημειώνει ότι σε άλλα βίντεο η Λιβάιν φαίνεται να πέφτει και να δέχεται αμέσως βοήθεια για να σηκωθεί από ένα άγνωστο άτομο.

Πηγή: Corriere della Sera