Χάος επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης σε πτήση από την Τουρκία προς το Μάντσεστερ, όταν Βρετανοί συνεπλάκησαν, με τους επιβάτες να μένουν έντρομοι και τον πιλότο να αναγκάζεται να προσγειώσει το αεροπλάνο στις Βρυξέλλες, όπου ακολούθησαν συλλήψεις.

Αίμα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα

Σε βίντεο που καταγράφει καρέ καρέ τη βίαιη συμπλοκή φαίνονται επιβάτες να ανταλλάσσουν γροθιές και να παλεύουν στο διάδρομο με τους επιβάτες να παρακολουθούν έντρομοι. Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν αίμα στα καθίσματα και δόντια σκορπισμένα στο πάτωμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένας επιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τηλέφωνο ενός άλλου. Μάρτυρες είπαν ότι ένας από τους συλληφθέντες είχε πιει πολύ και έκανε ρατσιστικές παρατηρήσεις προτού η κατάσταση κλιμακωθεί σε σύγκρουση με το πλήρωμα της καμπίνας για το θέμα των τσιγάρων.

«Σε κάποιο σημείο η κατάσταση έγινε πολύ έντονη. Οι επιβάτες ήταν αναστατωμένοι. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Η ατμόσφαιρα έγινε χαοτική», είπε ένας επιβάτης. Ένας άλλος είπε ότι «Σέβομαι τους επιβάτες που αντιτάχθηκαν στον ρατσισμό, συμπεριλαμβανομένου του ευγενικού ατόμου που κάθισε δίπλα σε όσους ήταν ταραγμένοι και τους παρηγόρησε. Το πλήρωμα της Jet2 αντιμετώπισε την κατάσταση με ηρεμία και επαγγελματισμό».

Ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειώσει το αεροπλάνο στις Βρυξέλλες

Ο πιλότος αναγκάστηκε να προσγειώσει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών και είπε στους επιβάτες ότι σε 30 χρόνια πτήσεων μπορούσε να μετρήσει τις αναγκαστικές προσγειώσεις του στα δάχτυλα του ενός χεριού, προσθέτοντας ότι δεν είχε ποτέ δει ένα τόσο βίαιο περιστατικό.

Δυο συλλήψεις

Αστυνομικοί επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος όταν αυτό προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες και συνέλαβαν δυο άτομα. Μετά από τις συλλήψεις, το αεροπλάνο απογειώθηκε για τον τελικό του προορισμό στο Μάντσεστερ.

Η αεροπορική εταιρεία Jet2 χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και δήλωσε ότι στους εμπλεκόμενους θα απαγορευτεί δια βίου να ξαναπετάξουν μαζί της.

Με πληροφορίες από Daily Mail