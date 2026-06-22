Στιγμές απόλυτου χάους έζησαν οι επιβάτες σε πτήση της Ryanair με προορισμό τη Βρετανία, εξαιτίας της βίαιης συμπεριφοράς ενός άνδρα που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο συγκεκριμένος επιβάτης λογομάχησε έντονα με τη σύντροφό του, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο όταν παρενέβησαν οι αρχές.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούσαν έντρομοι το περιστατικό, καθώς ο άνδρας δεν δίστασε να επιτεθεί και να γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο έναν από τους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν.

Δείτε το βίντεο (πηγή: The Sun)

«Ήταν μεθυσμένοι πριν την επιβίβαση»

Σύμφωνα με μαρτυρία ατόμου που βρισκόταν στο αεροπλάνο, το ζευγάρι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, ήδη πριν από την αναχώρηση από το Εδιμβούργο. «Η ένταση ανάμεσά τους ήταν η θρυαλλίδα. Πολλοί από εμάς φοβηθήκαμε πραγματικά με όσα βλέπαμε να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο οπτικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, αποτυπώνεται η προσπάθεια τριών αστυνομικών να ακινητοποιήσουν τον ταραξία στο πάτωμα του αεροσκάφους, με τη χρήση σωματικής βίας και μεταλλικού γκλομπ, προκειμένου να τον θέσουν υπό έλεγχο.

Moment plane chaos erupts as passenger brawls with cops after ‘lover’s tiff’ row https://t.co/hIURwx7a1E — The Sun (@TheSun) June 22, 2026

Ζητά μέτρα για το αλκοόλ η Ryanair

Το συγκεκριμένο επεισόδιο έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα παρόμοιων συμβάντων. Ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’ Λίρι, έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου, αποκαλύπτοντας πως σχεδόν καθημερινά μια πτήση της εταιρείας αναγκάζεται να αλλάξει πορεία λόγω ανεξέλεγκτων επιβατών.

Ο ίδιος έχει απευθύνει επίσημο κάλεσμα για την επιβολή ανώτατου ορίου δύο ποτών στα μπαρ των αεροδρομίων, εκφράζοντας την απορία του για το γεγονός ότι επιτρέπεται η σερβίρισμα αλκοόλ από τις πρώτες πρωινές ώρες.