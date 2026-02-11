Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Βουλή στην Τουρκία το μεσημέρι της Τετάρτης, παράλληλα με τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι βουλευτές της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης πιάστηκαν στα χέρια, την ώρα της ορκωμοσίας του Ακίν Γκιουρλέκ ως υπουργού Δικαιοσύνης και του Μουσταφά Τσιφτσί ως υπουργού Εσωτερικών. Αυτό πυροδότησε την αντιπαράθεση μεταξύ βουλευτών του CHP και του κυβερνώντος AKP.

Σύμφωνα με το CHP, ο Γκιουρλέκ δεν μπορούσε να ορκιστεί, καθώς δεν είχε παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα. Το AKΡ τόνισε πως αυτή η διαδικασία είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

O Γκιουρλέκ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης πλησίασε το βήμα για να ορκιστεί υπουργός Δικαιοσύνης και την στιγμή εκείνη βουλευτές του CHP πλησίασαν προς το βήμα. Επάκολουθη για τους Τούρκους βουλευτές, όπως φαίνεται ήταν η συμπλοκή.

Αρκετοί ήταν αυτοί που τραυματίστηκαν, ενώ ο βουλευτής Μαχμούτ Τανάλ φαίνεται να αιμορραγεί από τη μύτη.