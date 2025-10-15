Έπαιξαν ξύλο για μία λάθος παραγγελία. Ένα πολύ σοβαρό και άγριο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/10), σε υποκατάστημα της αλυσίδας Whataburger στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, όταν ένα λάθος στην παραγγελία, οδήγησε σε έναν πολύ έντονο και άγριο καβγά με τραυματισμούς και συλλήψεις.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο κατάστημα της οδού Blanco, κοντά στη West Bitters Road. Σύμφωνα με αναφορές, πελάτες πιάστηκαν στα χέρια έπειτα από παρεξήγηση για μια παραγγελία που παραδόθηκε σε λάθος τραπέζι.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, καταγράφονται σκηνές άγριας βίας, με γροθιές, κλωτσιές και κραυγές τρόμου.

Η Ρεβέκα Νοέλ, μητέρα ενός εκ των θυμάτων, δήλωσε πως το προσωπικό του καταστήματος υπέδειξε στους λάθος πελάτες το τραπέζι του γιου της, με αποτέλεσμα εκείνοι να επιτεθούν σε αυτόν και την παρέα του. Όπως αναφέρει, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο.

Στο βίντεο καταγράφονται άνδρες και γυναίκες να έχουν έρθει σε άγρια συμπλοκή, ενώ μια γυναίκα ακούγεται να φωνάζει «Σταματήστε! Τι στο καλό έχετε πάθει;». Ένας άνδρας υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, με διάσειση, πολλαπλές εκδορές, δάγκωμα, κάταγμα στον καρπό και μώλωπες σε ζωτικά όργανα.

Η αστυνομία του Σαν Αντόνιο προχώρησε σε επτά συλλήψεις: Άντρες Γκαρσία Καρδένας (21), Τάιρον Τόλιβερ (21), Μιγκέλ Τόρες (57), Μέιλι Τόρες (21), Άντριου Λόπεζ (21), Ντεόντε Τόλιβερ (23) και Βερόνικα Βαλντέζ (53). Όλοι κατηγορούνται για πρόκληση σωματικής βλάβης και κρατήθηκαν στην κομητεία Μπέξαρ, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι το επόμενο πρωί.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας υπάλληλος του καταστήματος αν και εκτός υπηρεσίας, την στιγμή του καβγά συμμετείχε στο επεισόδιο και απολύθηκε.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους εστίασης.