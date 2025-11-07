Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Άγριος καβγάς ξέσπασε μεταξύ δύο αντίπαλων οικογενειών Τούρκων, που κατοικούν στην Ουαλία και διατηρούν καταστήματα πώλησης κεμπάπ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Σε βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται πως ο τσακωμός εκτυλίχθηκε στη μέση ενός δρόμου της πόλης Νιούπορτ και οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν σούβλες, μια μεταλλική ράβδο, καθώς και ένα μπαστούνι.

Η δίκη για το περιστατικό, που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2025, βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη και το βίντεο είδες το φως της δημοσιότητας αφότου προβλήθηκε ενώπιον των δικαστών.

Οι εμπλεκόμενοι, ηλικιών από 17 έως 52 ετών, είναι τουρκικής καταγωγής, αλλά διατηρούν ανταγωνιστικά καταστήματα πώλησης κεμπάπ στην Ουαλία. Η έχθρα τους αφορά μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται στην Τουρκία, σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο.

Ο καβγάς ξεκίνησε όταν ο Firat Sayak (45 ετών) χτύπησε τον Mehmet Aksoy (52 ετών) στη μέση του δρόμου, έξω από τα δύο μαγαζιά. Οι δύο άνδρες πάλεψαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο, πριν πέσουν στο έδαφος.

Όμως, η διαμάχη έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο 52χρονος τηλεφώνησε σε μέλη της οικογένειάς του, τα οποία έσπευσαν στο σημείο, με ένα από αυτά μάλιστα να κρατάει μια σούβλα. Τότε και η οικογένεια Sayak βγήκε στον δρόμο κρατώντας σούβλες, καθώς και άλλα αντικείμενα και ξέσπασε νέος καβγάς.

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ένας 33χρονος και ένας 42χρονος τραυματίστηκαν σοβαρά στο κεφάλι, ενώ οι Mehmet και Mazhar Aksoy (40 ετών) τραυματίστηκαν στα χέρια.

Η δίκη των πέντε εμπλεκομένων συνεχίζεται, αν και το δικαστήριο αναγνώρισε ως ελαφρυντικό ότι οι δύο οικογένειες έχουν πλέον συμφιλιωθεί έπειτα από την παρέμβαση της τουρκικής και κουρδικής κοινότητας της Ουαλίας και της Κουρδικής Λαϊκής Δημοκρατικής Συνέλευσης.