Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Γροθιές και βρισιές αντάλλαξαν δύο τουρίστες στην Ταϊλάνδη, με το βίντεο από τη σύγκρουσή τους να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας άνδρας από τη Μέση Ανατολή ακούμπησε τα πόδια του στο προσκέφαλο του καθίσματος του ενός Βρετανού, την ώρα που ταξίδευαν με λεωφορείο. Ο δεύτερος ζήτησε από τον πρώτο να καθίσει σωστά, όμως εκείνος αρνήθηκε και τότε ξέσπασε καβγάς.

Το περιστατικό καταγράφηκε στο τροπικό νησί Πουκέτ, στις 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τη Daily Mail. Μάρτυρες αναφέρουν ότι ο Άραβας εκνεύρισε τον άλλον άνδρα επειδή απάντησε με γέλια και χλευασμούς στο αίτημά του.

Στο βίντεο φαίνεται ο Βρετανός να ρίχνει γροθιά στον συνταξιδιώτη του και εκείνος να «απαντάει» με μια κλοτσιά. Όπως διακρίνεται, ο Άραβας δεν είχε προλάβει να βάλει και τα δύο παπούτσια του. Στη συνέχεια, ο καβγάς συνεχίζεται με φωνές, ενώ οι άνθρωποι γύρω τους προσπαθούν να τους ηρεμήσουν.

«Προσπαθήσαμε να τους σταματήσουμε, ενώ ο Άραβας πελάτης χρησιμοποίησε το παπούτσι του για να αμυνθεί. Φαινόταν να πιστεύει ότι είχε το δικαίωμα να συμπεριφερθεί έτσι, επειδή οι Βρετανοί τουρίστες ήταν νεότεροι και ήταν μόνο δύο», δήλωσε ο ξεναγός του γκρουπ, Yutthachai Samee.

Μετά το περιστατικό, ο τουρίστας από τη Μέση Ανατολή ζήτησε να τον μεταφέρουν πίσω στο ξενοδοχείο του, ενώ η υπόλοιπη ομάδα συνέχισε το ταξίδι.