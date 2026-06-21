Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Κύπρου, την Αγία Νάπα, όταν μια ομάδα μεθυσμένων Άγγλων τουριστών συνεπλάκη στη μέση του δρόμου. Μάλιστα, το επεισόδιο πήρε μεγάλες διαστάσεις, καθώς προβλήθηκε σε ζωντανή μετάδοση (live stream) στο διαδίκτυο.

Στη σφοδρή συμπλοκή συμμετείχαν δεκάδες Βρετανοί. Το περιστατικό κατέγραψε και μετέδωσε live στην πλατφόρμα του ένας γνωστός streamer από τη Βρετανία με εκατομμύρια ακολούθους, ο οποίος κάνει τις διακοπές του στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από τον άγριο καβγά:

Η αστυνομία παρενέβη μετά από τηλεφώνημα πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές για τη φασαρία. Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν δύο από τα άτομα που πήραν μέρος στον καβγά.

Πρόκειται για δύο νεαρούς Βρετανούς, 19 και 21 ετών.

Οι δύο τουρίστες οδηγήθηκαν για ανάκριση και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της συμπλοκής. Την ίδια ώρα, η προανάκριση της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο επεισόδιο.