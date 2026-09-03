Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τις αυστριακές Άλπεις, όπου ένας οδηγός βουνού φέρεται να επιτέθηκε σε αναρριχητή, την ώρα που οι δύο ομάδες κατέβαιναν ένα ιδιαίτερα εκτεθειμένο τμήμα της διαδρομής Mürztalersteig, στο Grossglockner.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 22 Αυγούστου, σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, όταν ο Πολωνός αναρριχητής ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Αυστριακό οδηγό.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, ο ίδιος είχε αφήσει σκόπιμα αρκετό χώρο ώστε να κινηθεί με ασφάλεια η σύζυγός του σε ένα στενό και επικίνδυνο πέρασμα. Ωστόσο, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να περάσει από το σημείο, με αποτέλεσμα να βρεθεί πολύ κοντά στη γυναίκα.

Στο βίντεο ακούγεται ο αναρριχητής να του λέει: «Έπρεπε να πάω πρώτος, έτσι δεν είναι;», ενώ ο οδηγός απαντά: «Όχι, όχι, όχι».

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο οδηγός φέρεται να στριμώχτηκε δίπλα στη γυναίκα πάνω στο στενό περβάζι και να ενθάρρυνε τα μέλη της ομάδας του να περάσουν επίσης από το ίδιο σημείο.

«Έι, είσαι τρελός ή τι;», ακούγεται να φωνάζει ο Πολωνός αναρριχητής.

«Είμαι οδηγός βουνού, σκάσε!», φέρεται να του απαντά ο Αυστριακός.

Η λογομαχία συνεχίστηκε με ένταση, ενώ ο αναρριχητής του έκανε άσεμνη χειρονομία και τον αποκάλεσε «γα…..ο ηλίθιο».

Τότε, σύμφωνα με το βίντεο, ο οδηγός τον απείλησε λέγοντας: «Σκάσε, αλλιώς θα ανέβω και θα σε γρονθοκοπήσω».

Λίγο αργότερα φαίνεται να κινείται ξανά προς το μέρος του, σπρώχνοντας τη σύζυγο του αναρριχητή καθώς περνά. Στη συνέχεια αρπάζει τα χέρια του άνδρα, τον πλησιάζει πρόσωπο με πρόσωπο και του φωνάζει: «Συμπεριφέρσου καλά».

Ο Πολωνός αναρριχητής δημοσίευσε το βίντεο στο διαδίκτυο, χαρακτηρίζοντας τον οδηγό «επιθετικό και συγκρουσιακό».

Όπως υποστήριξε, οι προσπεράσεις στα βουνά είναι συνηθισμένες, όμως σε ένα τόσο επικίνδυνο και εκτεθειμένο σημείο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οποιαδήποτε απρόσεκτη κίνηση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο περισσότερα από ένα άτομα.

Ο ίδιος τόνισε πως ένας επαγγελματίας οδηγός βουνού θα πρέπει να επιδεικνύει «στοιχειώδη ευγένεια, καλή κρίση και, πάνω απ’ όλα, υπευθυνότητα».

«Τα βουνά είναι για όλους, ανεξάρτητα από την εμπειρία, τις ικανότητες ή τον ρυθμό τους. Ο αμοιβαίος σεβασμός και η κατανόηση πρέπει πάντα να προηγούνται», έγραψε.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έρευνα από τις αυστριακές αρχές, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, η αστυνομία εξετάζει καταγγελίες σχετικά με πιθανή έκθεση της δημόσιας ασφάλειας σε κίνδυνο.

Παράλληλα, ο Σύλλογος Οδηγών Βουνού του Kals αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με τον συγκεκριμένο οδηγό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του «απαράδεκτη».