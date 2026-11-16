Η πολιτική πόλωση στην Αρμενία μεταφέρθηκε με τον πιο ακραίο τρόπο στα τηλεοπτικά πλατό, μετατρέποντας έναν δημόσιο διάλογο σε πεδίο μάχης. Οι εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση ξεπέρασαν κάθε όριο δεοντολογίας, προσφέροντας ένα πρωτοφανές θέαμα στους τηλεθεατές της δημόσιας τηλεόρασης.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε ζωντανή μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης της Αρμενίας. Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν ο Μπόρις Μουραντιάν, δημοσιογράφος που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, ήρθε σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον Χαρουτιούν Μκρτσγιάν, γνωστό υποστηρικτή του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν.

Οι εκατέρωθεν προσβολές και οι υψηλοί τόνοι οδήγησαν γρήγορα στην κλιμάκωση της κατάστασης, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια μπροστά στις κάμερες.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και το προφίλ των πρωταγωνιστών

Η Αρμενική Δημόσια Τηλεόραση έδωσε στη δημοσιότητα το οπτικοακουστικό υλικό της συμπλοκής μία ημέρα αργότερα, σε μια χρονική στιγμή που και οι δύο εμπλεκόμενοι είχαν ήδη δημοσιοποιήσει τις δικές τους εκδοχές για το τι συνέβη στο στούντιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χαρουτιούν Μκρτσγιάν, ο οποίος συστήνεται ως πολιτικός αναλυτής, έχει απασχολήσει ξανά την κοινή γνώμη στο παρελθόν λόγω των ιδιαίτερα αιχμηρών και προσβλητικών τοποθετήσεών του, στις οποίες περιλαμβάνονται και επιθέσεις κατά του Κλήρου.