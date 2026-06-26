Ένα καθημερινό σκηνικό στο Παλέ Γκαρνιέ της περίφημης Όπερας του Παρισιού στη Γαλλία, μετατράπηκε σε έντονο επεισόδιο, όταν ένας τουρίστας εξοργίστηκε με μια ομάδα Κινέζων επισκεπτών με προβλήματα ακοής, κατηγορώντας τους ότι μονοπωλούσαν το καλύτερο σημείο για σέλφι.

Το χρονικό της συμπλοκής

Όπως αποτυπώνεται σε σχετικό βίντεο, μια γυναίκα φωτογραφιζόταν κοντά στη μεγάλη σκάλα του παλατιού, την ώρα που δεκάδες άλλοι τουρίστες περίμεναν υπομονετικά σε μια μεγάλη ουρά.

Δείτε το βίντεο:

Ένας από τους παρευρισκόμενους έχασε την υπομονή του, έδειξε το ρολόι του και της ζήτησε να κάνει χώρο για τους υπόλοιπους.

Η λεκτική διαφωνία κλιμακώθηκε ακαριαία σε σωματική συμπλοκή, όταν ο άνδρας που συνόδευε την Κινέζα γυναίκα έσπρωξε τον τουρίστα.

Μια άλλη γυναίκα παρενέβη φωνάζοντας «όχι, όχι, όχι» για να αποτρέψει τα χειρότερα, ενώ το ζευγάρι χρησιμοποίησε στη συνέχεια μια εφαρμογή μετάφρασης για να καταγγείλει το περιστατικό στην ασφάλεια του χώρου.

Οι εκατέρωθεν ισχυρισμοί και οι διάλογοι

Η κωφή Κινέζα αναστατώθηκε και αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι περίμενε κανονικά στη σειρά της και ότι ο άλλος τουρίστας προσπάθησε να την προσπεράσει. Σύμφωνα με μεταφραστή της νοηματικής γλώσσας, η γυναίκα ανέφερε:

«Έπαιρνα ακόμα πόζες για φωτογραφίες και αυτοί συνέχιζαν να σπρώχνουν για να μπουν. Μετά είπαν ότι ο χρόνος μου τελείωσε και τους είπα να φύγουν. Στεκόταν επίτηδες εκεί και έβγαζαν φωτογραφίες ακριβώς μπροστά μας. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Πώς τολμάτε να μας εκφοβίζετε, ποιο δικαίωμα σας δίνει το δικαίωμα;»

Από την άλλη πλευρά, ο άνδρας που ενεπλάκη στον καυγά ισχυρίστηκε: «Όλοι είναι στην ουρά, αυτοί μπήκαν μπροστά και αυτό είναι λάθος», ενώ φέρεται να πρόσθεσε σε επιθετικό τόνο: «Ας δοκιμάσει να με χτυπήσει. Θα τον δείρω μέχρι θανάτου».

Η επίδειξη της σημαίας και οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Κατά τη διάρκεια της έντασης, η τουρίστρια έδειξε προκλητικά στην οθόνη του τηλεφώνου της την εθνική σημαία της Κίνας προς όλο το δωμάτιο, δηλώνοντας: «Κοιτάξτε, η Κίνα είναι η καλύτερη. Εξακολουθούν να εκφοβίζουν τους Κινέζους. Για να ξέρουν όλοι, είμαι Κινέζα και δεν θα με εκφοβίζουν. Μην υποχωρείτε, μην τους αφήνετε να τη γλιτώνουν».

Η κίνηση αυτή προκάλεσε θύελλα αρνητικών σχολίων στο διαδίκτυο. Πολλοί χρήστες επέκριναν τη γυναίκα, τονίζοντας ότι η αναφορά στην εθνικότητά της ήταν εντελώς άσχετη με μια απλή διαφωνία για μια φωτογραφία, ενώ σχολίασαν ότι το ζευγάρι όφειλε να δείξει σεβασμό στον χρόνο των υπόλοιπων ανθρώπων που περίμεναν στην ουρά.

Η δημόσια συγγνώμη στο Douyin

Μετά την κατακραυγή, η τουρίστρια τοποθετήθηκε μέσω της κινεζικής πλατφόρμας Douyin, αναγνωρίζοντας το λάθος της:

«Αυτό το περιστατικό μού έδωσε ένα μάθημα για πρώτη φορά. Δεν θα ξανακάνω αυτό το λάθος. Εκείνη τη στιγμή, είχαμε μια περιττή λογομαχία και χάσαμε τη λογική μας επειδή δεν σκεφτήκαμε πριν μιλήσουμε ή ενεργήσουμε».

Η ίδια συμπλήρωσε, ωστόσο, μια αναφορά για το εθνικό σύμβολο, σημειώνοντας: «Εξάλλου, η κινεζική σημαία μας είναι πολύτιμη… Ο σεβασμός προς την εθνική σημαία και η προσοχή στην εθνική εικόνα είναι η πιο βασική ευθύνη κάθε πολίτη. Μην τους ξαναδείξετε την εθνική σημαία στο μέλλον».