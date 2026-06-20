Η πολιτική ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την Τζόρτζια Μελόνι κλιμακώνεται επικίνδυνα, με τις δύο πλευρές να δείχνουν ότι η μεταξύ τους ρήξη είναι πλέον οριστική. Η νέα τροπή στην αντιπαράθεση δόθηκε από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με μια δημόσια τοποθέτησή του στο Truth Social έβαλε «τίτλους τέλους» στη σχέση του με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό.

Τα «πυρά» του Τραμπ για τη G7 και το ΝΑΤΟ

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Μελόνι επιδίωξε επίμονα μια κοινή φωτογραφία μαζί του κατά τη διάρκεια της Συνόδου της G7 στη Γαλλία. Παράλληλα, συνέδεσε την πτώση των ποσοστών δημοτικότητάς της με τη στάση που κράτησε η Ιταλία απέναντι στις ΗΠΑ, ειδικά στο ζήτημα της αποτροπής του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος άσκησε δριμεία κριτική στη Ρώμη για το γεγονός ότι δεν επέτρεψε τη χρήση των ιταλικών αεροδρομίων, προκαλώντας σημαντικά logistics προβλήματα στην Ουάσιγκτον. Όπως τόνισε, η στάση αυτή είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ επενδύουν τεράστια ποσά ετησίως για την ασφάλεια των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ. Κατέληξε μάλιστα λέγοντας πως, μετά τη στρατιωτική επικράτηση των ΗΠΑ επί του Ιράν, η Μελόνι προσπαθεί να τον προσεγγίσει ξανά για ψηφοθηρικούς λόγους, εισπράττοντας ένα κατηγορηματικό «όχι».

Η αιχμηρή απάντηση της Μελόνι για την εθνική κυριαρχία

Η αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι ήταν άμεση και εξίσου σκληρή. Μέσα από δική της ανάρτηση, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις του Τραμπ «αδικαιολόγητες και παράλογες», ξεκαθαρίζοντας ότι η δημοτικότητά της δεν εξαρτάται από τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, αλλά από το πώς προστατεύει τα συμφέροντα της χώρας της.

H Ιταλίδα Πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση – απάντηση σε αυτή του Τραμπ. «Επικεντρώσου καλύτερα στη δική σου δημοφιλία», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

Πρόεδρε Τραμπ, αυτές οι συνεχείς, απρόκλητες επιθέσεις είναι παράλογες.

Όσο για τη δημοτικότητά μου, το ότι είμαι φίλος σας σίγουρα δεν την έχει βοηθήσει, ούτε εξαρτάται από τη σχέση μου μαζί σας.

Η δημοτικότητά μου εξαρτάται από την ικανότητά μου να υπερασπίζομαι το εθνικό συμφέρον της Ιταλίας, και αυτό ακριβώς έκανα πάντα.

Η χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Ιταλία διέπεται από συμφωνίες που πάντα σεβόμασταν και οι οποίες δεν μπορούν να παραβιαστούν όσο είμαι Πρωθυπουργός.

Η Ιταλία παραμένει κυρίαρχο έθνος.

Σε κάθε περίπτωση, η δημοτικότητά μου δεν σας αφορά. Σας προτείνω να επικεντρωθείτε στη δική σας.