Αγανακτισμένοι αγρότες, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τις οποίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, τη Δευτέρα (5/2) απέκλεισαν έναν αυτοκινητόδρομο στα σύνορα Ολλανδίας- Βελγίου, ο οποίος συνδέει το Μάαστριχτ με τη Λιέγη.

Σύμφωνα με τον ANWB, η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο A2 έχει διακοπεί στην κατεύθυνση του Μάαστριχτ προς τη Λιέγη.

Dank je wel he ANWB. Nu komen de boeren in elk geval in het nieuws… #opstand #komin pic.twitter.com/QgAEvCJj0j

— Henna (@Hennadepenna) February 5, 2024