Τη στήριξή του στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αντικατασταθεί ο όρος «Τεχνητή Νοημοσύνη» με τον όρο «Υπερνοημοσύνη» («Super Intelligence»), εξέφρασε για άλλη μια φορά ο Έλον Μασκ.

Σε τοποθέτησή του μέσω βιντεοσύνδεσης στην εκδήλωση X Takeover, επισήμανε πως χρειάζεται προσοχή στον τρόπο με την οποία τη χρησιμοποιούμε.

Οι προειδοποιήσεις για τη μεταχείριση της υπερνοημοσύνης

«Το να βασανίζεις μια υπερνοημοσύνη μάλλον δεν είναι καλή ιδέα. Μπορεί να θελήσει να εκδικηθεί ή κάτι τέτοιο. Δε νομίζω ότι πρέπει να τη μεταχειριζόμαστε με υπερβολική προσοχή και τέτοια. Είναι σίγουρα πολύ πιο ανθεκτική από συναισθηματική άποψη και σε άλλα θέματα από έναν άνθρωπο» είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, προσθέτοντας:

«Απλώς πιστεύω ότι μάλλον δε θα θέλατε να βάλετε μια υπερνοημοσύνη σε μια κατάσταση όπου θα ένιωθε ότι της φέρονται άσχημα».

«Τέρμα το AI. Το SI είναι καλύτερο»

Προ ημερών, ο Μασκ είχε υποστηρίξει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι η εποχή κατά την οποία η τεχνολογία αποκαλούνταν «Artificial Intelligence» έχει τελειώσει, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τέρμα το AI. SI. Είναι καλύτερο».

Το εκτελεστικό διάταγμα του Λευκού Οίκου

Η τοποθέτησή του ακολούθησε την επίσημη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ καλείται να αναφέρεται στην τεχνολογία. Στις 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που δίνει εντολή στα ομοσπονδιακά υπουργεία και τις υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τους όρους «Super Intelligence» και «SI» στις επίσημες επικοινωνίες και στα έγγραφα που δεν έχουν νομοθετικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στον σύμβουλό του για θέματα Επιστήμης και Τεχνολογίας να προτείνει έναν ομοσπονδιακό ορισμό του όρου και να εξετάσει πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή της αλλαγής.