Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι, μέσω διαδικτύου, στην Ιταλία και στην πρωθυπουργό της, Τζόρτζια Μελόνι.
Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στο «Truth», ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε:
«Παρά το ότι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν, κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της σοβαρότατης πυρηνικής απειλής της. Επί δεκαετίες τους υπερασπίσαμε, αλλά όταν φτάνει η καθοριστική στιγμή, δεν είναι παρόντες, για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι σωστό!».
After spending Trillions of Dollars on NATO, Italy, and its Prime Minister, wouldn’t even think of becoming involved with the Islamic Republic of Iran and their very serious Nuclear Threat. For decades, we defend them but, when tested, they are not there to defend us, and the… pic.twitter.com/OksQx0VWaI
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) June 21, 2026