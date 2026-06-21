Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε και πάλι, μέσω διαδικτύου, στην Ιταλία και στην πρωθυπουργό της, Τζόρτζια Μελόνι.

Πιο αναλυτικά, σε ανάρτησή του στο «Truth», ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε:

«Παρά το ότι έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια δολάρια για το ΝΑΤΟ, η Ιταλία και η πρωθυπουργός της ούτε που θα λάμβαναν υπόψη το ενδεχόμενο να βοηθήσουν, κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της σοβαρότατης πυρηνικής απειλής της. Επί δεκαετίες τους υπερασπίσαμε, αλλά όταν φτάνει η καθοριστική στιγμή, δεν είναι παρόντες, για να υπερασπίσουν εμάς και τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν είναι σωστό!».