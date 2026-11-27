Θέση για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με την επίθεση του Κιέβου κατά ρωσικών πλοίων στ’ ανοικτά της Βεγγάζης, πήρε και ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο. Η αναφορά του έρχεται να προστεθεί σε εκείνη του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ο οποίος είχε ήδη τοποθετηθεί για το ίδιο θέμα.

Πιό αναλυτικά, ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου Αμυνας υπογράμμισε:

«Ο Ζελένσκι είπε ψέματα. Είπε ψέματα σε ό,τι αφορά την Ιταλία, αλλά σήμερα ήρθα σε επαφή και με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και κανείς δεν είχε ειδοποιηθεί. Το είπε ο Ταγιάνι και το επαναλαμβάνω και εγώ. Απ’ ο,τι ξέρω, επίσης, μίλησε με την Μελόνι και άλλαξε εκδοχή», ανέφερε