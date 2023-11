Μετά την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την οποία επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποίησε σήμερα αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Βαγδάτη, όπου συνομίλησε με τον Ιρακινό πρωθυπουργό για τους κινδύνους επέκτασης του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής Χαμάς.

Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στο Ιράκ, που ανακοινώθηκε από το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, δεν είχε αποκαλυφθεί προηγουμένως για λόγους ασφαλείας.

Πραγματοποιείται σε μια χρονική στιγμή που -μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς- επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν στοχεύσει ιρακινές βάσεις όπου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά στρατεύματα και δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού κατά των Τζιχαντιστών.

The US is “working very hard” to ensure the conflict in Gaza does not “escalate or spread.”

Antony Blinken is speaking in Baghdad after meeting with the Prime Minister of Iraq, Mohammed Shia al-Sudani.

