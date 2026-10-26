Σε μια κίνηση με ξεκάθαρο γεωπολιτικό συμβολισμό, ο νέος «ισχυρός άνδρας» της Ανατολικής Λιβύης, Σαντάμ Χαφτάρ, γιος του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Αίγυπτο το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης, προφανής στόχος της επίσκεψης ήταν η προσπάθεια εξευμενισμού του Καΐρου, το οποίο αντιδρά έντονα μετά τη μονομερή έγκριση του αμφιλεγόμενου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγμή που και η Άγκυρα επιχειρεί, με νέες κινήσεις της, να δελεάσει την Αίγυπτο σχετικά με συμφωνία για τα ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου.

Από την πλευρά της, η Αίγυπτος παραμένει ανένδοτη. Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας έχει ήδη διαμηνύσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι το μνημόνιο είναι «νομικά άκυρο» και δεν παράγει καμία απολύτως νομική ισχύ για το Κάιρο. Στη σταθερή αυτή γραμμή βρίσκεται η Αίγυπτος σε στενό συντονισμό όχι μόνο με διάφορες πλευρές της Λιβύης, αλλά κυρίως με την Κύπρο και την Ελλάδα, χώρες που θίγονται άμεσα από την παράνομη συμφωνία.

Άκαρπη η προσπάθεια διαμεσολάβησης της Τουρκίας

Αξίζει να σημειωθεί πως της επίσκεψης στην Αίγυπτο είχε προηγηθεί μια άκαρπη προσπάθεια τουρκικής διαμεσολάβησης στην Άγκυρα, ανάμεσα στις αρχές της Τρίπολης και της Βεγγάζης. Οι εκπρόσωποι των δύο πλευρών, μεταξύ των οποίων ο Σαντάμ Χαφτάρ και ο εκπρόσωπος της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, Αμπντ αλ Σαλάμ αλ Ζουμπί, αναχώρησαν από την Τουρκία δίχως να καταλήξουν σε συμφωνία, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Ανώτατου Στρατιωτικού και του Προεδρικού Συμβουλίου. Παρόλα αυτά, δόθηκε χρονικό περιθώριο μίας εβδομάδας για την εξεύρεση κοινού τόπου.

Η ένταση γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραμένει στο προσκήνιο, με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών να προβαίνει σε νέα ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας την επικύρωση του εν λόγω μνημονίου για τα θαλάσσια σύνορα ως «μη χρήσιμη και προκλητική» εξέλιξη για την ευρύτερη περιοχή.