Σε μια εντυπωσιακή επίδειξη στρατιωτικής συνεργασίας και διπλωματικού σεβασμού, μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Αιγυπτιακής Πολεμικής Αεροπορίας συνόδευσαν το Air Force One του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς εισήλθε στον αιγυπτιακό εναέριο χώρο καθ’ οδόν προς το Σαρμ ελ-Σέιχ. Αυτή η χειρονομία σηματοδότησε μια σημαντική στιγμή στην προετοιμασία για την ιστορική Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στη Γάζα, υπό την προεδρία του Προέδρου Τραμπ και του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσι.

Καθώς το Air Force One πλησίαζε τα σύνορα της Αιγύπτου, τα αιγυπτιακά F-16, σχημάτισαν έναν προστατευτικό σχηματισμό γύρω από το αμερικανικό προεδρικό αεροσκάφος.

Το απροσδόκητο θέαμα ώθησε τον Πρόεδρο Τραμπ να σχολιάσει: «Ω, κοιτάξαμε έξω από το παράθυρο, είπαμε, ελπίζω να είναι φιλικά», πριν προσθέσει, «και αποδείχθηκαν πολύ φιλικά».