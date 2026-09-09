Μια μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων της Αιγύπτου θα συμμετάσχει στη στρατιωτική παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου, την οποία η ελληνοκυπριακή διοίκηση γιορτάζει ως Ημέρα Ανεξαρτησίας. Αιγύπτιοι στρατιώτες θα παρελάσουν μαζί με τους Ελληνοκύπριους.

Η ελληνοκυπριακή κυβέρνηση αξιολόγησε τη συμμετοχή της μονάδας του αιγυπτιακού στρατού στην τελετή ως «ένα βήμα με ιδιαίτερο και ισχυρό συμβολισμό, που αντανακλά το επίπεδο των σχέσεων και της συνεργασίας με την Αίγυπτο».

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη η μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συμμετοχή αυτή πραγματοποιείται ενώ Κύπρος και Αίγυπτος συνεχίζουν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, με τις δύο χώρες να επιβεβαιώνουν εκ νέου τη στρατηγική τους εταιρική σχέση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Ελ Αλαμέιν την Τρίτη.

Υπενθυμίζουμε πως η Κύπρος και η Αίγυπτος συμφώνησαν τον Απρίλιο να ενισχύσουν την αμυντική τους συνεργασία, περιλαμβάνοντας τη διεύρυνση των σχέσεων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών τους, ανταλλαγές μεταξύ στρατιωτικών ακαδημιών και διευρυμένη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών τους βιομηχανιών.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν επίσης να συστήσουν κοινή επιτροπή για την αντιμετώπιση θεμάτων στρατιωτικής συνεργασίας και κοινών αμυντικών προκλήσεων.

Η παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου σηματοδοτεί την ανεξαρτησία της Κύπρου από τη βρετανική αποικιοκρατία, με τη συμμετοχή προσωπικού από την Εθνική Φρουρά καθώς και Ελλήνων αξιωματικών που υπηρετούν στην ΕΛΔΥΚ.