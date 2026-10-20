Πολύνεκρη τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη (20/10) δυτικά του Καΐρου, όταν φορτηγό σύγκρουστηκε με σφοδρότητα με τουριστικό λεωφορείο, αφήνοντας πίσω του 13 νεκρούς και 34 τραυματίες.

Σύμφωνα με τα αιγυπτιακά κρατικά μέσα ενημέρωσης και την εφημερίδα «Al-Ahram», το πολύνεκρο δυστύχημα εκτυλίχθηκε στον αυτοκινητόδρομο Κάιρο-Ασγιούτ της Δυτικής Ερήμου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που αποκόπηκε ολόκληρο το μπροστινό τμήμα του λεωφορείου, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Γκίζας.

Η σφοδρή σύγκρουση στη δυτική έρημο

Το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάιρο με το Ασγιούτ, στη ζώνη της Δυτικής Ερήμου.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα Al-Ahram, η σύγκρουση ανάμεσα στο μεγάλο τουριστικό λεωφορείο και το φορτηγό ήταν σφοδρότατη, με αποτέλεσμα:

13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

34 επιβαίνοντες να τραυματιστούν, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά.

Σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου AFP, η εικόνα στο σημείο της τραγωδίας ήταν σοκαριστική. Ειδικός γερανός επιστρατεύτηκε για την ανάσυρση του λεωφορείου, του οποίου ολόκληρο το μπροστινό τμήμα είχε αποκοπεί πλήρως. Καθίσματα επιβατών βρίσκονταν διασκορπισμένα στην άκρη του οδοστρώματος, ενώ συντρίμμια του λεωφορείου είχαν σφηνωθεί στο πίσω μέρος του φορτηγού.

Thirteen people were killed and 34 injured when a large truck collided with a tour bus west of Cairo, Egypt, state media reported. The crash occurred on the Cairo-Asyut Western Desert Road with the injured receiving treatment at a hospital in Giza. #Egypt #Cairo #RoadAccident #DeadlyCrash #PakistanTV — Pakistan TV (@PakTVGlobal) October 20, 2026

Περίθαλψη τραυματιών και έρευνες για τα αίτια

Οι Αρχές προχώρησαν στην άμεση διακοπή της κυκλοφορίας και στην εκκένωση του αυτοκινητόδρομου για τη διευκόλυνση των σωστικών συνεργείων.

Όπως αναφέρει η Al-Ahram, οι 34 τραυματίες διακομίστηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Γκίζας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διεξάγουν προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων της φονικής σύγκρουσης.

Μάστιγα τα τροχαία δυστυχήματα στην Αίγυπτο

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν συχνό φαινόμενο στο οδικό δίκτυο της Αιγύπτου, με τις Αρχές να τα αποδίδουν συνήθως στην απερίσκεπτη οδήγηση, την υπερβολική ταχύτητα και την ελλιπή συντήρηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας της Αιγύπτου: