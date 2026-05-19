Αναστάτωση προκλήθηκε στην επαρχία Ασιούτ στη νότια Αίγυπτο, όταν ένας ένοπλος άνδρας σκότωσε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε πέντε άλλους . Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν τη Δευτέρα (18/05) στην περιοχή Αμπανούμπ, όπου ο δράστης άνοιξε πυρ από αυτοκίνητο σε πολυσύχναστο σημείο.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καταγράφεται ο άνδρας να στέκεται δίπλα σε ένα SUV, κρατώντας ένα όπλο και φορώντας μια παραδοσιακή αιγυπτιακή γκαλαμπίγια.

Οι Αρχές δήλωσαν ότι οι αρχικές έρευνες έδειξαν ότι ο δράστης νοσηλευόταν σε ψυχιατρική κλινική στο Κάιρο, ωστόσο δεν έγινε γνωστό το κίνητρο των πυροβολισμών.

Δυνάμεις ασφαλείας στάλθηκαν στο σημείο, αλλά ο δράστης είχε τραπεί σε φυγή σε κοντινές γεωργικές εκτάσεις.

Στη συνέχεια, η αστυνομία τον εντόπισε και περικύκλωσε την περιοχή. Όταν ο ύποπτος συνειδητοποίησε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας πλησίαζαν, ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου.

Πηγή: alarabiya