Μια κοινή αιγυπτοβρετανική αρχαιολογική αποστολή εντόπισε κοντά στο Λούξορ τον τάφο του φαραώ Τούθμωσι Β΄, ανακοίνωσε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Είναι η πρώτη φορά που ανακαλύπτεται φαραωνικός βασιλικός τάφος εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

This week, archaeologists unveiled a momentous discovery—the long-lost tomb of Thutmose II, believed to be the final undiscovered royal burial site of Egypt’s 18th Dynasty. This marks the first tomb of a pharaoh uncovered since… pic.twitter.com/0W4uOiQMzB

Ο τάφος του Τούθμωσι Β΄ βρίσκεται στα δυτικά της Κοιλάδας των Βασιλέων. Ήταν ο τελευταίος τάφος των φαραώ της 18ης Δυναστείας που δεν είχε βρεθεί μέχρι τώρα και ο πρώτος που ανακαλύφθηκε, μετά από εκείνον του Τουταγχαμών, το 1922.

Οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να προσδιορίσουν σε ποιον ανήκε ο τάφος χάρη στα αλαβάστρινα δοχεία που βρέθηκαν στον χώρο και στα οποία αναγράφονται τα ονόματα του βασιλιά Τούθμωσι Β΄ και της συζύγου του, βασίλισσας Χατσεψούτ, μιας από τις ελάχιστες γυναίκες που κυβέρνησαν την αρχαία Αίγυπτο.

The Egyptian Ministry of Antiquities has announced the discovery of the tomb of Thutmose II, a pharaoh of the 18th dynasty who lived nearly 3,500 years ago.

His tomb was excavated by a joint Egyptian-British mission near the Valley of the Kings in Luxor, in southern Egypt. pic.twitter.com/7qzNlRqDbb

— रवि | ravi (@Ravi3pathi) February 19, 2025