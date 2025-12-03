Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, μετά τις αντικρουόμενες ανακοινώσεις από Ισραήλ και Αίγυπτο.

Ενώ ισραηλινά μέσα μετέδωσαν ότι το πέρασμα πρόκειται να ανοίξει άμεσα αποκλειστικά για την έξοδο κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας, αιγυπτιακή επίσημη πηγή έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά την πληροφορία.

Η αρχική αναφορά προήλθε από την COGAT, υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας, η οποία υποστηρίζει ότι εντός των επόμενων ημερών θα επιτραπεί η διέλευση Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο.

Η ίδια υπηρεσία έκανε λόγο για συντονισμό της διαδικασίας τόσο με τις αιγυπτιακές αρχές όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, πηγή της κρατικής υπηρεσίας ενημέρωσης της Αιγύπτου δήλωσε ότι δεν υφίσταται τέτοιος συντονισμός με την ισραηλινή πλευρά και ξεκαθάρισε ότι, σε περίπτωση συμφωνίας για επαναλειτουργία της Ράφα, οι μετακινήσεις θα γίνονται αμφίδρομα.

Όπως τόνισε, η διέλευση θα αφορά τόσο έξοδο όσο και είσοδο στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αμερικανικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε ανακοινώσει ότι οι κάτοικοι της Γάζας θα μπορέσουν να μετακινηθούν προς την Αίγυπτο «τις προσεχείς ημέρες», στο πλαίσιο των μέτρων που περιλαμβάνονται στο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και κατόπιν πολιτικής εντολής, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες αποκλειστικά για την έξοδο των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας προς την Αίγυπτο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η COGAT. Η υπηρεσία, η οποία είναι αρμόδια για τις μη στρατιωτικές δραστηριότητες στα παλαιστινιακά εδάφη, τόνισε εκ νέου ότι το άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Αίγυπτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αποστολής στο πέρασμα της Ράφα δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) για σχολιασμό των εξελίξεων.

Το πέρασμα της Ράφα είχε λειτουργήσει προσωρινά τον Ιανουάριο του 2025, στο πλαίσιο της προηγούμενης δίμηνης εκεχειρίας, προκειμένου να επιτραπεί η έξοδος περιορισμένου αριθμού κατοίκων της Γάζας που διέθεταν ειδική άδεια, κυρίως για ιατρικούς λόγους, καθώς και η είσοδος φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια.

Πέρα από το γεγονός ότι προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ, η επαναλειτουργία της Ράφα αποτελεί πάγιο αίτημα των Ηνωμένων Εθνών και διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων, που επισημαίνουν την ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση βοήθειας στον παλαιστινιακό πληθυσμό.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2024 ο ισραηλινός στρατός ελέγχει το πέρασμα από την παλαιστινιακή πλευρά, υποστηρίζοντας πως χρησιμοποιούνταν για «τρομοκρατικούς σκοπούς», κυρίως για τη μεταφορά όπλων.

Το πέρασμα της Ράφα βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, στα σύνορα με την Αίγυπτο, δίπλα στην έρημο του Σινά, αποτελώντας τη μοναδική πύλη εξόδου της Γάζας που δεν ελέγχεται άμεσα από το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: Reuters