Μια σκηνή που μοιάζει βγαλμένη από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκε στην Αίγυπτο, όταν ένας νεαρός άνδρας κατάφερε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να σώσει ένα μικρό παιδί που έπεφτε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ard El-Lewa, στη Γκίζα, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο διακρίνεται ο Ahmed Ragab να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και να τρέχει προς το σημείο όπου πέφτει το παιδί, καταφέρνοντας την τελευταία στιγμή να το πιάσει στην αγκαλιά του πριν χτυπήσει στο έδαφος.

Οι εικόνες έκαναν μέσα σε λίγες ώρες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τον νεαρό να χαρακτηρίζεται από πολλούς χρήστες ως «ήρωας».

Τα δευτερόλεπτα που έκριναν τα πάντα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Ahmed Ragab βρισκόταν έξω από το κατάστημα του πατέρα του όταν άκουσε φωνές και αντιλήφθηκε ότι ένα παιδί κινδύνευε σε γειτονικό κτίριο.

Λίγες στιγμές αργότερα, το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου.

Κατά την πτώση του, μπλέχτηκε για μερικά δευτερόλεπτα σε σχοινί με απλωμένα ρούχα, γεγονός που φαίνεται ότι επιβράδυνε την ταχύτητά του και έδωσε στον νεαρό τον ελάχιστο χρόνο που χρειαζόταν για να αντιδράσει.

Ο Ragab έτρεξε κάτω από το σημείο της πτώσης και κατάφερε να πιάσει το παιδί με τα χέρια του, αποτρέποντας την πρόσκρουσή του στο έδαφος.

«Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ»

Μιλώντας στη συνέχεια για όσα συνέβησαν, ο νεαρός περιέγραψε την αντίδρασή του ως ενστικτώδη.

Όπως ανέφερε σε τοπικά μέσα, δεν είχε χρόνο να υπολογίσει τον κίνδυνο ούτε να σκεφτεί τι θα μπορούσε να συμβεί στον ίδιο.

Το μόνο που είχε στο μυαλό του, όπως είπε, ήταν να προλάβει το παιδί πριν αυτό χτυπήσει στο έδαφος.

Μετά τη διάσωση, οι εικόνες από την κάμερα ασφαλείας δείχνουν τον Ragab να κρατά το παιδί στην αγκαλιά του και να κοιτάζει προς το μπαλκόνι από το οποίο έπεσε.

Λίγο αργότερα φαίνεται να κάθεται ή να στηρίζεται σε ένα στρώμα που βρισκόταν στον δρόμο, εμφανώς ταραγμένος από όσα είχαν προηγηθεί.

Η ψυχραιμία ενός ανθρώπου την κρίσιμη στιγμή

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση στο βίντεο είναι η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται όλα.

Από τη στιγμή που ο νεαρός αντιλαμβάνεται το παιδί μέχρι τη στιγμή που καταφέρνει να το πιάσει, μεσολαβούν μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα ότι μετά το περιστατικό συνειδητοποίησε το μέγεθος του κινδύνου και ότι δυσκολεύτηκε να επεξεργαστεί όσα είχαν συμβεί.

Η αντίδρασή του, ωστόσο, ήταν αρκετή για να αποτρέψει μια ενδεχομένως τραγική κατάληξη.

Το βίντεο που έγινε viral

Το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας άρχισε γρήγορα να αναπαράγεται στα αιγυπτιακά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια σε διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Χρήστες των social media αποθέωσαν τα αντανακλαστικά και την αποφασιστικότητα του Ragab, επισημαίνοντας ότι βρέθηκε «στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή».

Η ιστορία μεταδόθηκε και από το Al Jazeera, το οποίο περιέγραψε τη διάσωση ως μια εντυπωσιακή επέμβαση της τελευταίας στιγμής.

Η λεπτομέρεια που πιθανότατα έσωσε το παιδί

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι έπαιξε το γεγονός ότι το παιδί δεν έπεσε απευθείας στο έδαφος.

Κατά την πτώση του, ήρθε σε επαφή με σχοινί ή απλωμένα ρούχα από χαμηλότερο σημείο του κτιρίου, κάτι που περιόρισε για ελάχιστα δευτερόλεπτα την ταχύτητα της πτώσης.

Αυτή η καθυστέρηση ήταν αρκετή για να δώσει στον Ahmed Ragab την ευκαιρία να κινηθεί προς το σωστό σημείο και να ανοίξει τα χέρια του την κρίσιμη στιγμή.

Ο «ήρωας» που δεν θεωρεί τον εαυτό του ήρωα

Παρά την τεράστια προβολή που πήρε η πράξη του, ο νεαρός εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκρατημένος στις δηλώσεις του.

Όπως ανέφερε, δεν σκέφτηκε ότι πραγματοποιούσε κάποια ηρωική πράξη. Αντέδρασε βλέποντας ένα παιδί να κινδυνεύει και προσπάθησε απλώς να το προλάβει.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά το περιστατικό απηύθυνε έκκληση προς τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα μικρά παιδιά κοντά σε μπαλκόνια και παράθυρα και να αποφεύγουν να αφήνουν καρέκλες ή άλλα αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκαρφάλωμα.

Η απίστευτη διάσωση στη Γκίζα αποτελεί πλέον μία από τις πιο χαρακτηριστικές viral εικόνες των τελευταίων ημερών, με ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και την άμεση αντίδραση ενός περαστικού να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε μια διάσωση και μια ενδεχόμενη τραγωδία.