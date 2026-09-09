Το ρωσικό Su-57 έγινε το πρώτο μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς που προσγειώθηκε στην Αίγυπτο, εν όψει της Διεθνούς Αεροπορικής Έκθεσης του Ελ Αλαμέιν (8-10 Σεπτεμβρίου).

Στο Ελ Αλαμέιν, η Ρωσία παρουσιάζει το αεροσκάφος με νέα όπλα που δεν έχουν εμφανιστεί ξανά δημόσια, καθώς και με εξελιγμένους πυραύλους αέρος-αέρος και όπλα πλήγματος ακριβείας.

Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρητές, η διεύρυνση των εμφανίσεων σε αεροπορικές εκθέσεις υποδηλώνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη ωριμότητα του προγράμματος και εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αύξηση των εξαγωγών.

Το Su-57 και το κινεζικό J-16 είναι τα κύρια αεροσκάφη που προσελκύουν το ενδιαφέρον στην αεροπορική έκθεση του Ελ Αλαμέιν, καθώς δεν θα παραστούν δυτικά μαχητικά υψηλών επιδόσεων, όπως τα F-15EX ή F-35, ούτε κινεζικά μαχητικά πέμπτης γενιάς.

Οι πρώτες παραδόσεις του Su-57 στο εξωτερικό πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2025, όταν δύο αεροσκάφη παραδόθηκαν στην Αλγερινή Πολεμική Αεροπορία, με ρωσικές πηγές να επιβεβαιώνουν εκείνη τη χρονιά ότι τουλάχιστον ένας ακόμη πελάτης έχει υπογράψει συμβόλαια. Τον Αύγουστο αναφέρθηκε ότι το Καζακστάν υπέβαλε παραγγελίες για το αεροσκάφος, αν και αυτό παραμένει ανεπιβεβαίωτο.

Εν τω μεταξύ η ρωσική κρατική εταιρεία εξαγωγής όπλων «Rosoboronexport» παρουσίασε την Τετάρτη στην Αίγυπτο πυραύλους που μοιάζουν με drones για το μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Sukhoi Su-57.

Το αεροσκάφος πέταξε με θόρυβο πάνω από το άνυδρο τοπίο έξω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ Αλαμέιν, κοντά στις ακτές της Μεσογείου, κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας μιας έκθεσης που αποσκοπεί να αναδείξει την Αίγυπτο ως πύλη προς τις αγορές της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Στο ρωσικό περίπτερο σε χώρο του αεροδρομίου, εκτίθενται πύραυλοι τύπου S-71M και S-71K, οι οποίοι συνδυάζουν χαρακτηριστικά πυραύλων κρουζ και μη επανδρωμένων αεροσκαφών επίθεσης χαμηλού κόστους, σύμφωνα με πηγές της αμυντικής βιομηχανίας.

Η αεροπορική έκθεση στο Ελ Αλαμέιν σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι πύραυλοι παρουσιάστηκαν δημόσια, αν και έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε μάχες, δήλωσε εκπρόσωπος της Rosoboronexport, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Δεν είναι drone, δεν είναι πύραυλος, είναι και τα δύο», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Το μοντέλο εξαγωγής του Su-57, ανταγωνιστή του F-35 Lightning II της Lockheed Martin, έχει ήδη παρουσιαστεί στην Κίνα, την Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ουκρανία δήλωσε ότι χτύπησε ένα Su-57 σε αεροπορική βάση εντός της Ρωσίας το 2024.

Σε άλλο σημείο της αεροπορικής έκθεσης, η Κίνα παρουσίασε το μαχητικό αεροσκάφος J-16, λίγες εβδομάδες αφότου το πολεμικό αεροσκάφος συμμετείχε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο, στην πρώτη αποστολή του αεροσκάφους στην Αφρική.