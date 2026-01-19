Στην Αίγυπτο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, η υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εμπορίας τροφίμων ορφανοτροφείου, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με κατηγορούμενους έναν επιχειρηματία και τον διευθυντή του ιδρύματος.

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκάλυψε, ότι δύο από τα θύματα είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, ενώ και ο επιχειρηματίας ομολόγησε τις ειδεχθείς πράξεις του.

Οι αιγυπτιακές Αρχές είχαν προηγουμένως αποκαλύψει ένα δίκτυο εμπορίας ανθρώπων, στο οποίο ένας επιχειρηματίας εκμεταλλευόταν την οικονομική του επιρροή και σε συνεργασία με τον διευθυντή του ορφανοτροφείου, εκμεταλλευόταν σεξουαλικά τα αδύναμα παιδιά που διέμεναν εκεί.

Ο κατηγορούμενος σύχναζε στο ορφανοτροφείο στην περιοχή Σείχ Ζενέντ, με την ιδιότητα του «χορηγού και του φιλάνθρωπου», και παρείχε χρήματα και δώρα στους τροφίμους αλλά και στον διευθυντή, στο πλαίσιο του «χτισίματος» μίας έξωθεν καλής μαρτυρίας.

Ο επιχειρηματίας υπέβαλε αίτημα στο διοικητικό συμβούλιο του ορφανοτροφείου, να χρηματοδοτήσει τέσσερις τροφίμους για να ζήσουν μαζί του, στο διαμέρισμά του, ένα αίτημα που εγκρίθηκε από τον διευθυντή του ορφανοτροφείου, τον δεύτερο κατηγορούμενο, μέσω μιας ψεύτικης «συμβάσεως χορηγίας».

Αφού τα τέσσερα θύματα μετακόμισαν στο διαμέρισμα του κατηγορουμένου, υπέστησαν σεξουαλική εκμετάλλευση και άσεμνη επίθεση από τον επιχειρηματία. Ο κατηγορούμενος απείλησε ότι θα διακόψει την οικονομική τους υποστήριξη και θα τους πετάξει στον δρόμο, αν αποκάλυπταν τι είχε συμβεί, γεγονός που ώθησε ένα από τα θύματα να τον καταγγείλει στις Αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ασφάλειας διέταξαν τη σύλληψη των κατηγορουμένων, που τέθηκαν υπό κράτηση για τέσσερις ημέρες, εν αναμονή της έρευνας. Οι ομολογίες τους και η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαίωσαν το έγκλημα, που σόκαρε την αιγυπτιακή κοινή γνώμη.