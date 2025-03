Έξι άνθρωποι έχασαν χθες τη ζωή τους, όταν τουριστικό υποβρύχιο στο οποίο βρίσκονταν βυθίστηκε στα ανοιχτά του τουριστικού θερέτρου της Χουργκάντα στις αιγυπτιακές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Σε βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποτυπώνονται οι δραματικές στιγμές που το βαθυσκάφος Sindbad αρχίζει να γεμίζει νερά και οι τουρίστες προσπαθούν να φύγουν και να σωθούν.

‘Quiet, quiet, quiet!”: video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada

The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.

Six people died, two of them – children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

