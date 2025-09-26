Οκτώ νεκροί και εικοσιεννιά τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός της έκρηξης ενός λέβητα, η οποία με την σειρά της προκάλεσε την εκδήλωση της πυρκαγιάς στον δεύτερο όροφο μιας επιχείρησης στην πόλη el-Mahalla, στην επαρχία Gharbia στο Δέλτα του Νείλου στην Αίγυπτο, σήμερα (26/09) πολύ νωρίς το πρωί. Λίγο αργότερα το κτήριο κατέρρευσε εν μέρει, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

 

 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Associated Press, o κυβερνήτης Ashraf al-Gendy, ο οποίος επισκέφθηκε τον τόπο του συμβάντος, δήλωσε ότι οι ομάδες έκτακτης ανάγκης, κατάφεραν να περιορίσουν πλήρως τη φωτιά και να απομακρύνουν τα κατεστραμμένα τμήματα του κτηρίου, αλλά οι διασώστες εξακολουθούν να προσπαθούν να ανασύρουν τρία άτομα από τα ερείπια, για την κατάσταση των οποίων δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες μέχρι στιγμής.

