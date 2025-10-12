Τρία μέλη του διπλωματικού σώματος του Κατάρ έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα, ενημέρωσαν το πρακτορείο Reuters δύο πηγές του στα αιγυπτιακά σώματα ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ακόμη δύο διπλωμάτες τραυματίστηκαν, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

#BREAKING #EGYPT #QATAR #EGIPTOhttps://t.co/hO4e8JTxTU 🔴 EGYPT : THREE QATARI DIPLOMATS ARE KILLED IN A CAR ACCIDENT IN SHARM EL-SHEIKH Qatari diplomats were on the way from Cairo to Sharm El-Sheikh. pic.twitter.com/4IyjfPWfZc — LW World News 🌍 (@LW_WorldNews) October 11, 2025

Δεν είναι σαφές σε αυτό το στάδιο αν επρόκειτο για μέλη της ομάδας του Κατάρ που συμμετείχε με μεσολαβητικό ρόλο, μαζί με Αιγύπτιους διπλωμάτες, στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την πρώτη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.

🇶🇦 A Qatari delegation in Sharm El Sheikh, Egypt, for Gaza peace talks was involved in a traffic accident. Sadly, 3 Qatari diplomats lost their lives. #Qatar #PeaceTalks 🧐 pic.twitter.com/xWCVGaAAfJ — the Pulse (@thePulseGlobal) October 11, 2025

Στη Σαρμ ελ Σέιχ αναμένεται να φιλοξενηθεί αύριο Δευτέρα διεθνής σύνοδος με σκοπό να οριστικοποιηθεί το τέλος του πολέμου στη Γάζα.