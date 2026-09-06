Σε ποινή του θανάτου διά απαγχονισμού καταδικάστηκε η Αιγύπτια τηλεοπτική παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα (Sarah Khalifa) μαζί με ακόμη 11 άτομα για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Al-Ahram, οι καταδικασθέντες αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε πρώτες ύλες για την παρασκευή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνησή τους, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν επίσης παράνομα πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.

Η 39χρονη Χαλίφα, γνωστή κυρίως από την εκπομπή Mission Impossible που ασχολείτο με αστυνομικά θέματα και την εγκληματικότητα, αρνείται όλες τις κατηγορίες. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, εννέα συγκατηγορούμενοί της καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη, ενώ επτά αθωώθηκαν. Ο συνήγορος της παρουσιάστριας δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της θανατικής ποινής.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αρχικά τον περασμένο μήνα, αλλά επικυρώθηκε έναν μήνα αργότερα, αφού το δικαστήριο έλαβε τη σχετική θρησκευτική γνωμοδότηση από τον Μεγάλο Μουφτή της Αιγύπτου, διαδικασία που αποτελεί νομική προϋπόθεση στη χώρα για την επιβολή της θανατικής ποινής.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο ότι οι Aρχές κατέσχεσαν περισσότερα από 750 κιλά ναρκωτικών ουσιών και εισαγόμενων πρώτων υλών. Σύμφωνα με την Al-Ahram, οι εισαγγελικές αρχές στηρίχθηκαν στις καταθέσεις 20 μαρτύρων, καθώς και σε ηλεκτρονικά στοιχεία, όπως καταγεγραμμένες συνομιλίες και βιντεοληπτικό υλικό.

Όπως αναφέρει η κρατική εφημερίδα Akhbar al-Youm, όταν ο δικαστής ρώτησε τη Χαλίφα τον περασμένο Σεπτέμβριο σχετικά με τον εμπλεκόμενο ρόλο της, εκείνη υποστήριξε ότι δεν είχε δει ποτέ ναρκωτικά μέχρι τη στιγμή που φωτογραφήθηκε με αυτά στα γραφεία της υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας για το 2025, στην Αίγυπτο επιβλήθηκαν 492 θανατικές ποινές εντός του έτους, εκ των οποίων οι 23 εκτελέστηκαν. Η έκθεση σημειώνει ότι οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για διακίνηση ναρκωτικών και βιασμό — «εγκλήματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της “ανθρωποκτονίας με δόλο”, στην οποία πρέπει να περιορίζεται η χρήση της θανατικής ποινής σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα διεθνή πρότυπα».

Πηγή: BBC