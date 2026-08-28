Η κεντρική τράπεζα της Αιγύπτου ανακοίνωσε σήμερα ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ για το Ιράν, οι οποίες επιβλήθηκαν στη Banque Misr, επηρεάζουν μόνο τα υποκαταστήματα της τράπεζας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δεν επεκτείνονται σε καμία άλλη αιγυπτιακή τράπεζα.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην αποκοπή των υποκαταστημάτων της Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις συναλλαγές με το δολάριο λόγω των οικονομικών τους σχέσεων με το Ιράν.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στην εκστρατεία του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για αύξηση της οικονομικής πίεσης στο Ιράν σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης στο αδιέξοδο, έξι μήνες μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.