Στη σύλληψη έξι δημοσιογράφων, οι οποίοι στελεχώνουν το σύνολο της συντακτικής ομάδας της ψηφιακής πλατφόρμας ερευνητικής δημοσιογραφίας και ελέγχου γεγονότων (fact-checking) Matsaddash, προχώρησαν οι αιγυπτιακές Αρχές.

Σύμφωνα με την Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για τα Ιδιωτικά Δικαιώματα (EIPR), η οποία έχει αναλάβει τη νομική εκπροσώπηση των συλληφθέντων, άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας με πολιτικά πραγματοποίησαν εφόδους στις οικίες των δημοσιογράφων το βράδυ της Δευτέρας, προχωρώντας παράλληλα στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών.

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου υποστηρίζει ότι ο ιστότοπος, που λειτουργεί από το 2018, διοικείται από το εξωτερικό και αποτελεί μέρος του μηχανισμού μέσων ενημέρωσης της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση και τελεί υπό απαγόρευση από το 2013, μετά την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι.

Το Matsaddash διαψεύδει κατηγορηματικά οποιονδήποτε δεσμό με την Αδελφότητα, παραπέμποντας σε σειρά δημοσιευμάτων του με τα οποία αποκαθιστούσε την αλήθεια απέναντι σε παραπλανητικές πληροφορίες που είχαν διασπείρει μέσα προσκείμενα στη συγκεκριμένη οργάνωση.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διώξεων, καθώς Αιγύπτιοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές συλλαμβάνονται συχνά με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων, ενώ τα στοιχεία της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ανεβάζουν τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων στη χώρα στους 19.

Η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο για το συμβάν.