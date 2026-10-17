Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι δηλώνει ότι η προεδρική του θητεία θα λήξει το 2030 και ότι το ζήτημα της αποχώρησής του από το αξίωμα έχει «διευθετηθεί και δεν πρόκειται να συζητηθεί», επιβεβαιώνοντας ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου δε θα υποστεί περαιτέρω τροποποιήσεις.

Στον Σίσι, ο οποίος κυβερνά την Αίγυπτο από το 2014, δόθηκε η δυνατότητα να παραμείνει στο αξίωμα έως το 2030, βάσει συνταγματικών τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν από το αιγυπτιακό κοινοβούλιο το 2019.

«Το λέω αυτό περισσότερους από 40 μήνες νωρίτερα, ώστε να μην μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι προετοιμάζω κάποιον από την οικογένειά μου ή τους συγγενείς μου για να αναλάβει… Όχι, όχι, όχι. Τίποτα τέτοιο. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και τέτοια πράγματα δεν μπορούν να συμβούν εδώ».

Εφόσον ολοκληρώσει την τρέχουσα θητεία του, ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι θα έχει υπηρετήσει ως πρόεδρος επί 16 συναπτά έτη.

Έτοιμος να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία

Εξάλλου, παρότι η Αίγυπτος δεν είναι μέλος της Συμφωνίας της Μέκκας, ανακοίνωσε την ετοιμότητα της Αιγύπτου να υπερασπιστεί τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει εμπλακεί σε σύγκρουση με τους Χούθι.

«Δεν επιδιώκουμε να αναλάβουμε κάποιον ρόλο, αλλά είναι απολύτως απαράδεκτο για εμάς να ακούμε ότι η Σαουδική Αραβία —ή η ασφάλεια και η σταθερότητά της— πλήττονται.

Η Αίγυπτος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Βασιλιά Σαλμάν και του Διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σας προστατεύσει και να σας υπερασπιστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σίσι.

«Ελπίζω ότι το αιγυπτιακό κοινοβούλιο θα συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση για να εγκρίνει κάτι τέτοιο, εφόσον μας ζητηθεί να δράσουμε».

Η προετοιμασία της νέας γενιάς ηγετών

Ο Αιγύπτιος ηγέτης υπογράμμισε τη σημασία της ομαλής μετάβασης και της κατάλληλης προετοιμασίας των στελεχών που θα αναλάβουν τα ηνία της χώρας στο μέλλον.

«Δε θα εγκαταλείψω το αιγυπτιακό κράτος προτού αυτό γεμίσει με ανθρώπους ικανούς να επωμιστούν την ευθύνη», πρόσθεσε, αναφέροντας ότι μια νέα γενιά ηγετών προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή μέσω της Αιγυπτιακής Στρατιωτικής Ακαδημίας.