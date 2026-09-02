Σε τραγωδία εξελίχτηκε η διαδρομή για δεκάδες επιβάτες στην ανατολική Αίγυπτο το πρωί της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου, όταν τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν έπειτα από τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο.

Όπως επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, η πολύνεκρη συντριβή σημειώθηκε στην επαρχία του Νοτίου Σινά και συγκεκριμένα στον οδικό άξονα που συνδέει τις παραθαλάσσιες πόλεις Νταχάμπ και Νουβέιμπα στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό, προσελκύοντας ετησίως επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων που επέβαιναν στο όχημα την ώρα της τραγωδίας. Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ αιγυπτιακών και ιορδανικών μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα στους νεκρούς φέρεται να βρίσκονται έως και 10 υπήκοοι Ιορδανίας.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το αιγυπτιακό υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε πως έχει κινητοποιηθεί ο κρατικός μηχανισμός και όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί για νοσηλεία σε τρία διαφορετικά νοσοκομεία της περιοχής.

Τα σοβαρά τροχαία δυστυχήματα αποτελούν ένα χρόνιο και συχνό φαινόμενο για την Αίγυπτο. Μόνο το 2025, οι αρμόδιες αρχές κατέγραψαν σχεδόν 6.000 θανάτους στην άσφαλτο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι τραγωδίες αυτές αποδίδονται στην κακή συντήρηση και τις ελλείψεις του οδικού δικτύου, σε συνδυασμό με την απερίσκεπτη οδήγηση.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι μόλις τον περασμένο μήνα, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη βορειοανατολική επαρχία της Ισμαηλίας.