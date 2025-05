Αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις αστυνομικοί και να τραυματιστούν αρκετοί πολίτες.

Δύο από τους υπόπτους εξουδετερώθηκαν κατά τη διάρκεια της σφοδρής συμπλοκής, ενώ ένας τρίτος κατάφερε να διαφύγει με κλεμμένο περιπολικό, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

#BREAKING: Public Shootout Leaves 3 Cops Dead in Dagestan Capital

A deadly shootout in the heart of Dagestan’s capital has resulted in three police officers killed and several civilians hospitalized.

Two of the suspects were neutralized in the intense gun battle, while the… pic.twitter.com/QMaPAtRtYc

— upuknews (@upuknews1) May 5, 2025