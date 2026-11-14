Στα χέρια των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται τέσσερα άτομα ουκρανικής καταγωγής, ηλικίας 22 και 23 ετών (τρεις άνδρες και μία γυναίκα), αναφορικά με τον σοβαρό τραυματισμό 33χρονου Ρώσου στην περιοχή της Σαριπόλου, το βράδυ της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου.

Η Αστυνομία τέθηκε σε κινητοποίηση γύρω στις 12:20 μετά τα μεσάνυχτα, έπειτα από πληροφορία για τραυματισμένο άνθρωπο. Τα μέλη της δύναμης που έσπευσαν στη σκηνή εντόπισαν τον 33χρονο πεσμένο στο έδαφος.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, όλοι οι εμπλεκόμενοι τελούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η συμπλοκή φαίνεται να ξεκίνησε εξαιτίας μιας αναφοράς που φέρεται να έκανε το θύμα στην 22χρονη συλληφθείσα, η οποία διατηρεί δεσμό με έναν εκ των υπόπτων.

Κρίσιμη η κατάσταση του 33χρονου

Ο τραυματίας διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασής του επέβαλε την άμεση μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Οι ιατρικές εξετάσεις κατέδειξαν κάταγμα προσωπικού κρανίου, θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο αριστερό μάτι, με τους θεράποντες ιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για απώλεια της όρασής του. Ο 33χρονος αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στη γναθοχειρουργική κλινική.

Από ιατρικές εξετάσεις πέρασαν και οι τέσσερις συλληφθέντες, προτού λάβουν εξιτήριο. Ο 22χρονος ύποπτος διαγνώστηκε με κάταγμα ρινικού οστού, ενώ οι υπόλοιποι τρεις έφεραν εκδορές και εκχυμώσεις σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Οι αντιδράσεις στη σύλληψη και η απόφαση του Δικαστηρίου

Κατά τη διαδικασία της σύλληψής τους, ο πρώτος ύποπτος φέρεται να απάντησε στους αστυνομικούς με τη φράση «I protect my wife» («Προστατεύω τη σύζυγό μου»), ενώ οι υπόλοιποι τρεις περιορίστηκαν να απαντήσουν μονολεκτικά «ok».

Οι τέσσερις ύποπτοι οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Ο συνήγορος υπεράσπισής τους, Ανδρέας Σάββας, δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα το Δικαστήριο να διατάξει την εξαήμερη προσωποκράτησή τους.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζονται, με τους ανακριτές να αναμένεται να λάβουν ανακριτικές καταθέσεις από τους συλληφθέντες με τη συνδρομή διερμηνέα.

Πηγή: philenews