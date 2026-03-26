Πανικός έχει προκληθεί στα κοινωνικά δίκτυα με ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε κατά λάθος και αμέσως διαγράφηκε από τον λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο Χ.

Στο βίντεο ακούγεται μια γυναίκα να περπατάει και να ρωτάει: «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;».

Φράση που πιθανότατα σχετίζεται με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή και ίσως υπονοείται η κλιμάκωση των συγκρούσεων κατά του Ιράν.

Οι περισσότεροι χρήστες των social media εικάζουν πως η φωνή πίσω από το βίντεο ανήκει στην εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Αργότερα, ακολούθησε ένα ακόμη σύντομο βίντεο από τον Λευκό Οίκο, στο οποίο απεικονίζεται μια μαύρη οθόνη και ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης τηλεφώνου.

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές. Κάποιοι χρήστες του διαδικτύου κάνουν λόγο για χακάρισμα του λογαριασμού του Λευκού Οίκου, ενώ άλλοι θεωρούν ότι η ανάρτηση έγινε επίτηδες.