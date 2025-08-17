Σε μία αινιγματική ανάρτηση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεχης των Ευρωπαίων ηγετών με την συμμετοχή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ έγραψεστο Truth Social:

«Μεγάλη πρόοδος με τη Ρωσία, μείνετε συντονισμένοι», χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η αοριστία της ανακοίνωσης έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και ερωτηματικά σχετικά με το τι ακριβώς εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και φυσικά σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάρτησης ακριβώς την ώρα της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων.