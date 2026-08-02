Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ χθες Σάββατο σε εστιατόριο αλυσίδας φαστ-φουντ στην πολιτεία Άινταχο, στις δυτικές ΗΠΑ, προκαλώντας θανάτους και τραυματισμούς, ανακοίνωσε η αστυνομία, χωρίς να δώσει επίσημο απολογισμό των θυμάτων, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο δράστης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, που εκτυλίχτηκε μέσα σε υποκατάστημα της αλυσίδας χάμπουργκερ In-N-Out, ανέφερε ο Μάθιου Χιξ, αρχηγός της αστυνομίας της Τουίν Φολζ, στο νότιο τμήμα της πολιτείας.

Τα πυρά προκάλεσαν «θύματα» και οι Αρχές προσπαθούν ακόμη να εξακριβώσουν πόσοι άνθρωποι χτυπήθηκαν, είπε ο επικεφαλής της αστυνομίας. «Η σκηνή ήταν πολύ χαοτική», τόνισε ο Χιξ στον Τύπο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τουίν Φολζ, ο Τζος Πάλμερ, δήλωσε στο NBC News ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, αλλά δεν ήταν ακόμη σε θέση να πει αν ο δράστης συμπεριλαμβανόταν στον απολογισμό αυτόν.

WATCH: Video reportedly shows one of the two believed suspects opening fire with what appears to be an AR-style rifle in a parking lot in Twin Falls, Idaho. No word on casualties. pic.twitter.com/eBo3zagILN — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

Η Τουίν Φολζ, πόλη περίπου 56.000 κατοίκων, βρίσκεται στο νότιο Άινταχο, περίπου 290 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τη Σολτ Λέικ Σίτι.