Η πολιτεία της Αϊόβα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο σοκαριστικές οικογενειακές τραγωδίες των τελευταίων ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ένας 52χρονος άνδρας φέρεται να δολοφόνησε έξι συγγενικά του πρόσωπα σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες πριν βάλει τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, δράστης είναι ο Ryan Willis McFarland, κάτοικος της πόλης Μασκατίν (Muscatine), η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Μισισιπή, στα ανατολικά της πολιτείας της Αϊόβα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών δείχνουν ότι το πολύνεκρο περιστατικό συνδέεται με σοβαρή οικογενειακή διαμάχη.

Όλα τα θύματα πιστεύεται ότι ήταν συγγενείς του ενόπλου, σύμφωνα με τον Κις, αλλά δεν ταυτοποιήθηκαν.

Θυγατρικό τηλεοπτικό δίκτυο του ABC μετέδωσε ότι τουλάχιστον δύο από τα θύματα ήταν παιδιά.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας είπε στους δημοσιογράφους ότι ο ΜακΦάρλαντ είχε βεβαρημένο ποινικό μητρώο, αλλά δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

Η αστυνομία έλαβε την πρώτη κλήση λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας για πυροβολισμούς σε κατοικία στην οδό Park Avenue.

Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο σπίτι, εντόπισαν τέσσερα άτομα νεκρά από τραύματα πυροβόλου όπλου. Όλοι οι θάνατοι διαπιστώθηκαν επί τόπου.

Ο McFarland είχε ήδη εγκαταλείψει το σημείο πριν φτάσουν οι αρχές. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε στο Riverfront Trail, κοντά στην πεζογέφυρα της πόλης. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Άντονι Κις, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συνομιλήσουν μαζί του, ο 52χρονος αυτοπυροβολήθηκε.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τρία σημεία εγκλήματος και έξι θύματα

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ότι η τραγωδία δεν περιοριζόταν στην αρχική κατοικία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν ακόμη άνδρα νεκρό από πυροβολισμό σε δεύτερο σπίτι στην οδό Mill Street, ενώ ένα έκτο θύμα βρέθηκε σε επαγγελματικό χώρο στην Grandview Avenue. Συνολικά, οι πυροβολισμοί εκτυλίχθηκαν σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στην ίδια πόλη.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων, ωστόσο επιβεβαίωσαν ότι όλοι θεωρούνται συγγενικά πρόσωπα του δράστη. Παράλληλα, η αστυνομία ανέφερε ότι ο McFarland διέθετε ποινικό μητρώο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το παρελθόν του.

Ανάμεσα στα θύματα μαθητές και εργαζόμενοι σχολείων

Νεότερες πληροφορίες από τοπικά αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι δύο από τα θύματα ήταν μαθητές της σχολικής περιφέρειας Muscatine Community School District, ενώ άλλα δύο εργάζονταν στο ίδιο εκπαιδευτικό δίκτυο. Η αποκάλυψη αυτή έχει εντείνει το σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η τραγωδία αγγίζει άμεσα σχολεία και οικογένειες της περιοχής.

Η σχολική περιφέρεια της κοινότητας Muscatine επιβεβαίωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι δύο από τα θύματα ήταν υπάλληλοι της περιφέρειας και δύο ήταν εν ενεργεία μαθητές.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε την είδηση ​​ενός τραγικού περιστατικού που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας στην κοινότητά μας και αφορούσε την οικογένεια McFarland», ανέφερε η περιφέρεια σε ανακοίνωσή της.

Οι αξιωματούχοι της περιφέρειας δήλωσαν ότι σύμβουλοι και υποστηρικτικοί πόροι θα είναι διαθέσιμοι από τις 8 π.μ. την Τρίτη στο Λύκειο Muscatine, στο Γυμνάσιο Susan Clark, στο Δημοτικό Σχολείο Madison, στο Δημοτικό Σχολείο McKinley και στο Δημοτικό Σχολείο Franklin.

Τοπικά μέσα και κάτοικοι της πόλης αναφέρουν επίσης ότι ανάμεσα στους νεκρούς ενδέχεται να βρίσκονται παιδιά, αν και οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τις ταυτότητες και τις ηλικίες όλων των θυμάτων.

«Μια πράξη κακού που συγκλόνισε την κοινότητα»

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μασκατίν, Άντονι Κις, εμφανώς συγκλονισμένος κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια πράξη κακού» που άφησε βαθύ τραύμα στην πόλη.

«Σήμερα πραγματικά δεν έχω λόγια για αυτό που συνέβη και για όσα προκάλεσε στην κοινότητά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η γερουσιαστής Τζάνις Γουάινερ έκανε λόγο για «τραγωδία τεράστιων διαστάσεων», σημειώνοντας ότι το χτύπημα δεν αφορά μόνο τις οικογένειες των θυμάτων αλλά ολόκληρη την κοινότητα, τα σχολεία και το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων.

«Αυτή η τραγωδία επηρεάζει τους πάντες: την κοινότητα, τα σχολεία, το αίσθημα ασφάλειας», δήλωσε η Τζάνις Γουάινερ.

Ανάλογο μήνυμα εξέδωσε και ο δήμαρχος της πόλης, Brad Bark, ο οποίος τόνισε ότι η τοπική κοινωνία πενθεί για τις αθώες ζωές που χάθηκαν.

Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με την αστυνομία, την Πολιτειακή Αστυνομία της Αϊόβα και ειδικούς ερευνητές να εξετάζουν τα πολλαπλά σημεία των εγκλημάτων και να συλλέγουν μαρτυρίες προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή κίνητρα πίσω από το αιματοκύλισμα.